Каким образом достигнута особенность нового стиля "челки-водопад" челки Ким Кардашьян

В чем секрет новой "челки-водопад" Ким Кардашьян

0:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Во время вечеринки, посвященной сотрудничеству ее бренда Skims со Swarovski, Ким Кардашьян явилась с новой прической, прозванной в Сети "челкой-водопад" из-за легких струящихся прядей, напоминающих водопад.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Ким Кардашьян

Этот стиль также был представлен звездой на церемонии вручения премии CFDA Awards 2023, проведенной 6 ноября. Парикмахер Крис Эпплтон, ответственный за ее образ, раскрыл тайну, утверждая, что это не новая стрижка, а использование накладной челки. Он отметил, что образ был вдохновлен стилем 90-х годов, особенно образом Пэммы, и добавление накладных прядей придало ему небрежный, завершенный вид.