Темная сторона индустрии моды: Линда Евангелиста поделилась своим опытом жестких диет

Обратная сторона моделинга: Линда Евангелиста рассказала о своих жестких диетах

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Линда Евангелиста искренне поделилась с тем, какие трудности ей пришлось преодолеть, стремясь стать одной из самых успешных моделей своего времени (не рекомендуется следовать ее практикам). В последнем выпуске подкаста Ruth's Table, она рассказала о том, как поддерживала свою фигуру, начиная с того момента, когда ей было 27 лет и ее метаболизм начал замедляться.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Линды Евангелисты

Линда использовала различные методы, включая Master Cleanse, при котором она употребляла только соленую воду и травяной слабительный чай в течение десяти дней. Также она регулярно посещала недельные ретриты в Палме дважды в год, воспринимая их как способ очищения. Однако, признавшись, что эти методы были вредны для ее организма, она подчеркнула, что сейчас не рекомендовала бы подобные подходы для поддержания физической формы. Важно беречь свое здоровье, как физическое, так и ментальное.

Отмечено, что Линда Евангелиста некоторое время умалчивала о своем серьезном заболевании. Только этим летом она впервые подробно рассказала о своей пятилетней борьбе с раком груди.