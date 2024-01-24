Какие женщины считались привлекательными в истории России

Какие женщины считались красивыми на Руси

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стандарты красоты в Древней Руси, проявленные в фольклоре и летописях, отражали предпочтения к упитанным женщинам с выраженными формами бедер и груди, что символизировало их способность к здоровому материнству. Исследователи также указывают на важность правильных черт лица, больших глаз и круглых щек в определении красоты.

Фото: https://hnfbeauty.nl/en

В эпоху Ивана Грозного, в среде купцов, красота ассоциировалась с женщинами, у которых зубы приобретали потемнение. Удивительным образом, в это время наличие кариеса рассматривалось как признак богатства. Это объяснялось тем, что в те времена сахар был редким продуктом, и женщины, имеющие возможность себе его позволить, считались обладательницами состоятельных семей. В результате возникла необычная практика — намеренное натирание зубов углем перед выходом, как способ сообщения о богатстве своей семьи.