Рассмотрим пять успешных сочетаний в макияже, которые, по мнению визажиста, особенно удачны

Несмотря на изменения трендов и разнообразие эстетик из мира TikTok, существуют некоторые комбинации в макияже, которые всегда остаются актуальными.
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Стрелки и красные губы: Одно из наиболее популярных и универсальных сочетаний — черные стрелки и красные губы. Стиль макияжа может изменяться под влиянием трендов, но основа остается прежней. Для свежего взгляда рекомендуется естественная кожа с эффектом "блюра", кремовые румяна и красная помада.
Монохром в розовых оттенках: Этот универсальный вариант макияжа создает гармоничный образ. Используя розовые и карамельные оттенки, можно создать монохромный макияж для глаз, лица и губ.
Макияж с ярким акцентом: Добавь в повседневный макияж особенность с помощью мерцающего карандаша для глаз. Выбирай оттенок, сочетающийся с цветом глаз, для контраста или аналогичного, но более насыщенного.
Горячо-Холодно: Играй с холодными тенями для глаз в сочетании с "теплой" помадой и румянами. Особенно важно выравнивать текстуру кожи, учитывая, что холодные тени могут подчеркнуть неровности.
Матовый макияж и глянцевые губы: Создай матовый макияж с устойчивым тональным средством и закрепи его пудрой. Добавь блеск губам, подчеркивая их глянцевой поверхностью. Это сочетание придает эффект свежести и естественного сияния.
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