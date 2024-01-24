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Рассмотрим пять успешных сочетаний в макияже, которые, по мнению визажиста, особенно удачны

5 самых удачных сочетаний в макияже по мнению визажиста

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Несмотря на изменения трендов и разнообразие эстетик из мира TikTok, существуют некоторые комбинации в макияже, которые всегда остаются актуальными.

5 самых удачных сочетаний в макияже по мнению визажиста
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0
  • Стрелки и красные губы: Одно из наиболее популярных и универсальных сочетаний — черные стрелки и красные губы. Стиль макияжа может изменяться под влиянием трендов, но основа остается прежней. Для свежего взгляда рекомендуется естественная кожа с эффектом "блюра", кремовые румяна и красная помада.
  • Монохром в розовых оттенках: Этот универсальный вариант макияжа создает гармоничный образ. Используя розовые и карамельные оттенки, можно создать монохромный макияж для глаз, лица и губ.
  • Макияж с ярким акцентом: Добавь в повседневный макияж особенность с помощью мерцающего карандаша для глаз. Выбирай оттенок, сочетающийся с цветом глаз, для контраста или аналогичного, но более насыщенного.
  • Горячо-Холодно: Играй с холодными тенями для глаз в сочетании с "теплой" помадой и румянами. Особенно важно выравнивать текстуру кожи, учитывая, что холодные тени могут подчеркнуть неровности.
  • Матовый макияж и глянцевые губы: Создай матовый макияж с устойчивым тональным средством и закрепи его пудрой. Добавь блеск губам, подчеркивая их глянцевой поверхностью. Это сочетание придает эффект свежести и естественного сияния.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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