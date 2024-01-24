5 причин появления боли в корнях волос, чем вызваны эти неприятные ощущения

Каждая из вас, вероятно, испытывала боли в области корней волос хотя бы раз. Эти неприятные ощущения, касающиеся кожи головы и волосяных фолликулов, могут быть вызваны различными факторами. Когда мы говорим о боли в волосах, на самом деле имеем в виду дискомфорт в корнях, вызванный воспалением, затрагивающим нервы в волосяных фолликулах.
Почему могут болеть корни волос? Вот несколько распространенных причин
Длительное натяжение волос может повлиять на их состояние и вызвать боли в корнях. Это особенно важно избегать в случае слишком тугих причесок, таких как "зализанный" пучок.
Выход на улицу без головного убора в холодную погоду или с мокрыми волосами может спровоцировать сосудистый спазм, вызывая боли в корнях волос.
Регулярное использование сухого шампуня может вызвать болевые ощущения в волосяных фолликулах, если остатки средства накапливаются в них.
Аллергия на материал головного убора или на состав средства по уходу за волосами также может привести к болям в корнях волос.
Люди, страдающие от частых мигреней, могут также испытывать боли в волосах из-за феномена, называемого аллодинией, при котором безболезненные раздражители становятся болезненными.
Если вы сталкиваетесь с болями в корнях волос, рекомендуется обратить внимание на эти возможные причины и принять соответствующие меры для предотвращения дискомфорта.
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