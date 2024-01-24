5 причин появления боли в корнях волос, чем вызваны эти неприятные ощущения

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5 причин, почему болят корни волос

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Каждая из вас, вероятно, испытывала боли в области корней волос хотя бы раз. Эти неприятные ощущения, касающиеся кожи головы и волосяных фолликулов, могут быть вызваны различными факторами. Когда мы говорим о боли в волосах, на самом деле имеем в виду дискомфорт в корнях, вызванный воспалением, затрагивающим нервы в волосяных фолликулах.

5 причин, почему болят корни волос
Фото: http://wx3.sinaimg.cn/

Почему могут болеть корни волос? Вот несколько распространенных причин

Тугие прически

Длительное натяжение волос может повлиять на их состояние и вызвать боли в корнях. Это особенно важно избегать в случае слишком тугих причесок, таких как "зализанный" пучок.

Переохлаждение головы

Выход на улицу без головного убора в холодную погоду или с мокрыми волосами может спровоцировать сосудистый спазм, вызывая боли в корнях волос.

Сухой шампунь

Регулярное использование сухого шампуня может вызвать болевые ощущения в волосяных фолликулах, если остатки средства накапливаются в них.

Аллергии

Аллергия на материал головного убора или на состав средства по уходу за волосами также может привести к болям в корнях волос.

Мигрени

Люди, страдающие от частых мигреней, могут также испытывать боли в волосах из-за феномена, называемого аллодинией, при котором безболезненные раздражители становятся болезненными.

Если вы сталкиваетесь с болями в корнях волос, рекомендуется обратить внимание на эти возможные причины и принять соответствующие меры для предотвращения дискомфорта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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