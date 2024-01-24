Отсутствие фотошопа: 5 советов по позированию для создания визуального эффекта стройной фигуры

Рассказываем о пяти подходах, которые помогут улучшить ваши фотографии и, возможно, привлечь больше лайков и подписчиков.
Фото: openverse.org by naska000 is licensed under Public Domain Mark 1.0.
Свет — основное оружие! Обратите внимание на направление света. Важно управлять светом так, чтобы ваше лицо было слегка повернуто. Это поможет подчеркнуть высокие скулы, сделать подбородок более выразительным и вытянуть шею.
Знайте свои сильные стороны. Проводите анализ ваших снимков, чтобы точно определить, с какой стороны вам лучше всего. Это поможет избежать ошибок и сохранить ваши лучшие ракурсы.
Следите за осанкой. Поддерживайте ровную спину и отводите плечи назад во время съемки. Правильная осанка не только придает привлекательность, но также благоприятно влияет на здоровье.
Руки — важные союзники. Не сжимайте руки к телу, а лучше держите их на талии. Эта поза поможет скрыть реальные объемы талии, если это важно для вас.
Расслабьтесь и будьте собой. Важна не только техническая сторона съемки, но и ваше внутреннее состояние. Старайтесь не переживать, проявляйте естественность и будьте собой.
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