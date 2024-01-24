Отсутствие фотошопа: 5 советов по позированию для создания визуального эффекта стройной фигуры

Никакого фотошопа: 5 идей, как позировать, чтобы выглядеть стройнее

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рассказываем о пяти подходах, которые помогут улучшить ваши фотографии и, возможно, привлечь больше лайков и подписчиков.

Фото: openverse.org by naska000 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Свет — основное оружие! Обратите внимание на направление света. Важно управлять светом так, чтобы ваше лицо было слегка повернуто. Это поможет подчеркнуть высокие скулы, сделать подбородок более выразительным и вытянуть шею. Знайте свои сильные стороны. Проводите анализ ваших снимков, чтобы точно определить, с какой стороны вам лучше всего. Это поможет избежать ошибок и сохранить ваши лучшие ракурсы. Следите за осанкой. Поддерживайте ровную спину и отводите плечи назад во время съемки. Правильная осанка не только придает привлекательность, но также благоприятно влияет на здоровье. Руки — важные союзники. Не сжимайте руки к телу, а лучше держите их на талии. Эта поза поможет скрыть реальные объемы талии, если это важно для вас. Расслабьтесь и будьте собой. Важна не только техническая сторона съемки, но и ваше внутреннее состояние. Старайтесь не переживать, проявляйте естественность и будьте собой.