Эффективные методы ухода за волосами в переходный период между сезонами

Как правильно ухаживать за волосами в межсезонье

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед наступлением весны и в период межсезонья важно обеспечить волосам дополнительное увлажнение и питание. Селебрити-колорист и основатель бренда Philosophy By Alex Kontier, расскажет о причинах этой необходимости и предоставит рекомендации по правильному уходу.

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Два ключевых периода, требующих дополнительного внимания к волосам, наступают весной после периода отопительного сезона и морозов, а также осенью после воздействия ультрафиолета и морской воды. Осень и весна также считаются отличным временем для обновления внешнего вида волос, но частые окрашивания и применение горячих инструментов могут ухудшить их состояние.

Рекомендуется использовать гибридные продукты, объединяющие несколько функций в одной баночке для удобства и экономии. Например, продукты из серии Glow+Restore заботятся о восстановлении и защите всех типов волос.

Стандартный домашний уход включает использование шампуня и ухода, термозащитного спрея, крема-ухода на поврежденные участки, а также еженедельное применение маски для полного восстановления волос.

Салонные процедуры также играют важную роль в обеспечении полного восстановления волос. В салоне Kontier профессиональные процедуры восстановления структуры волос включены во все услуги окрашивания, обеспечивая эффект, который может длиться до четырех недель. Весь процесс сопровождается использованием шампуней, ухода и термозащитных продуктов марки, обеспечивая блеск и здоровье волос после посещения салона.