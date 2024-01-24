Советы косметолога по избавлению от морщин в области носогубных складок

Как убрать носогубные складки — советы косметолога

Носогубные складки являются результатом естественного процесса старения организма. Однако, их появление в молодом возрасте может быть обусловлено различными факторами, начиная от проблем с прикусом, описанных подробно ранее, и заканчивая интенсивной мимикой. Основной вопрос заключается в том, какие процедуры помогут уменьшить видимость носогубных складок.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Анатомически, жировая ткань лица представлена поверхностными и глубокими пакетами, цель которых обеспечить поддержание верхних тканей и создать объем в лице. Носогубные складки образованы обоими типами жировых пакетов, а их структура зависит от пола, возраста и генетических особенностей человека.

Появление носогубных складок может быть связано с изменениями в массе тела, а также с другими распространенными причинами. Врач-косметолог, проводя диагностику, выбирает подходящие аппаратные или инъекционные процедуры.

Возможные причины появления носогубных складок и методы их коррекции включают:

Застой жидкости из-за сосудистых изменений: дренажные процедуры и фотоомоложение.

Деформационно-усталый тип старения и перемещение жировых пакетов: контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

Чрезмерное нависание и увеличение объема складки: нитевой лифтинг или SMAS-лифтинг на аппаратах "Альтера" или "Ультраформер-3".

Мимические морщины у эмоциональных людей: ботулотоксин.

Сочетание различных методик и сотрудничество с врачами-ортодонтами и остеопатами обеспечивают наилучший результат в коррекции носогубных складок, при этом врач-косметолог играет роль специалиста, проводящего диагностику и рекомендующего сотрудничество с другими специалистами.