Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров и представитель Израиля Эрдан упрекнули друг друга в ООН
GameStar объяснил массовые сокращения в игровой индустрии
Рассыпчатый кекс к чаю: вкусный, пышный, всегда идёт на "ура"
Семь видов отжиманий
Загадочное поведение: почему кошки пытаются забраться на ваши колени
Гарик Харламов спел в такси о проблемах метеоризма на мелодию песни "Короля и шута"
Просроченные семена можно оживить
Диетолог Соломатина решила предупредить, что быстрое похудение ведёт к моментальному набору веса
Лавров ответил на критику в адрес России на заседании Совбеза ООН
Советы косметолога по избавлению от морщин в области носогубных складок

Как убрать носогубные складки — советы косметолога

Моя семья » Красота и стиль

Носогубные складки являются результатом естественного процесса старения организма. Однако, их появление в молодом возрасте может быть обусловлено различными факторами, начиная от проблем с прикусом, описанных подробно ранее, и заканчивая интенсивной мимикой. Основной вопрос заключается в том, какие процедуры помогут уменьшить видимость носогубных складок.

Как убрать носогубные складки — советы косметолога
Фото: Нейросеть Шедеврум

Анатомически, жировая ткань лица представлена поверхностными и глубокими пакетами, цель которых обеспечить поддержание верхних тканей и создать объем в лице. Носогубные складки образованы обоими типами жировых пакетов, а их структура зависит от пола, возраста и генетических особенностей человека.

Появление носогубных складок может быть связано с изменениями в массе тела, а также с другими распространенными причинами. Врач-косметолог, проводя диагностику, выбирает подходящие аппаратные или инъекционные процедуры.

Возможные причины появления носогубных складок и методы их коррекции включают:

  • Застой жидкости из-за сосудистых изменений: дренажные процедуры и фотоомоложение.
  • Деформационно-усталый тип старения и перемещение жировых пакетов: контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты.
  • Чрезмерное нависание и увеличение объема складки: нитевой лифтинг или SMAS-лифтинг на аппаратах "Альтера" или "Ультраформер-3".
  • Мимические морщины у эмоциональных людей: ботулотоксин.

Сочетание различных методик и сотрудничество с врачами-ортодонтами и остеопатами обеспечивают наилучший результат в коррекции носогубных складок, при этом врач-косметолог играет роль специалиста, проводящего диагностику и рекомендующего сотрудничество с другими специалистами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Ликорис станет изюминкой сада
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Кошка мяукает у закрытой двери из-за этих простых причин
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух
Последние материалы
Ампулы красоты: 3 лучших коллекции для здорового сияния кожи
Диетолог Алдонина назвала абрикосы и грейпфруты самыми низкокалорийными фруктами
Ошибки при тренировке бицепсев
Бритни Спирс отстранили от участия в светском мероприятии после её появления топлесс
Специалисты поделились советами, как правильно спроектировать кухню
Трамп заявил, что гордится своей победой на первых в США праймериз
Вкуснейшая рыбка на ужин: готовится с овощами просто мгновенно
Как подобрать удобрения для рассады
Как избежать агрессии вашей собаки: почему пьяные могут быть проблемой
Разработчики Gothic, Risen и Elex признали, что столкнулись с трудностями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников