Три наилучшие коллекции ампул для достижения здорового сияния кожи

Ампулы красоты: 3 лучших коллекции для здорового сияния кожи

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ампулы для ухода за кожей лица аналогичны бустерам в онлайн-игре, придавая коже мгновенный заряд энергии и создавая сияющий эффект. Однако, в отличие от игровых бустеров, бьюти-ампулы обладают накопительным эффектом, продолжая положительное воздействие даже после завершения курса. Каждая стеклянная ампула содержит сыворотку с высокой концентрацией активных ингредиентов.

Фото: архив

Представляем три коллекции ампул, в которых мы полностью доверяем нашей коже.

Неоновая ампульная коллекция Babor:

Babor — первый бренд, ассоциируемый с ампулами, представляет неоновую коллекцию.

Шесть лимитированных ампульных курсов, каждый с уникальным цветом и названием, предсказывающим эффект.

Например, курс "Лифтинг" повышает упругость и разглаживает морщины, а "Чистая кожа" выравнивает тон и устраняет воспаления, позволяя выбрать подходящий курс для индивидуальных потребностей кожи.

Ампулы Night Renew, Martiderm:

Коллекция испанского бренда Martiderm представлена в основном ампулами, охватывающими уход не только за кожей лица, но и за кожей головы.

Особенно актуальные ампулы для ночного ухода, стимулирующие обновление клеток, увлажняющие и повышающие эластичность кожи, идеальны для восстановления в летний период и при повышенной солнечной активности.

Ампулы C-vit, Sesderma:

Для любителей аптечных брендов представлены ампулы Sesderma с 12% витамином C — мощным антиоксидантом, способствующим осветлению пигментных пятен и приданию сияния коже.

Ампулы, разработанные с использованием технологии Nanotech™, обеспечивают глубокое проникновение активных ингредиентов благодаря липосомам наноразмера.