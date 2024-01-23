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Как осуществить процедуру шугаринга в домашних условиях: пошаговый план, методика выполнения и уход за кожей после

Как правильно делать шугаринг дома — алгоритм, техника выполнения и уход за кожей после

1:33
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Шугаринг — это доступный и простой метод депиляции, который часто используется в домашних условиях, даже для новичков. В подготовленном руководстве собрана вся необходимая информация о продуктах, техниках выполнения и советах по подготовке процедуры.

Как правильно делать шугаринг дома — алгоритм, техника выполнения и уход за кожей после
Фото: архив

Что нужно для процедуры?

  • Сахарная паста (можно купить или приготовить самостоятельно).
  • Антисептик.
  • Тальк или детская присыпка.
  • Шпатель.
  • Бумажные полоски (по желанию).
  • Перчатки.
  • Увлажняющий крем.

Подготовка к процедуре:

  • Избегай загара за 1-2 дня до процедуры.
  • Проведи пилинг за 24 часа до процедуры.
  • Длина волос должна быть не менее 4 мм.
  • Прими теплый душ перед процедурой.

Техники шугаринга:

Мануальная техника:

Подходит для чувствительных зон, таких как лицо, подмышки, область бикини.
Используют пасты средней и высокой плотности.
Наносится паста, ожидается, затем резкими движениями удаляется.

Бандажная и шпательная техники:

Используются для более крупных зон тела.
Паста наносится и удаляется с использованием бандажей или шпателей.

Уход после процедуры:

  • Обработай кожу антисептиком вечером.
  • Нанеси увлажняющий крем или лосьон.
  • Воздерживайся от узкой одежды 1-2 дня после процедуры.
  • Избегай сауны, бани и бассейна в течение 5 дней.
  • Используй крем с высоким SPF при выходе на солнце.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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