Как осуществить процедуру шугаринга в домашних условиях: пошаговый план, методика выполнения и уход за кожей после

Как правильно делать шугаринг дома — алгоритм, техника выполнения и уход за кожей после

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шугаринг — это доступный и простой метод депиляции, который часто используется в домашних условиях, даже для новичков. В подготовленном руководстве собрана вся необходимая информация о продуктах, техниках выполнения и советах по подготовке процедуры.

Фото: архив

Что нужно для процедуры?

Сахарная паста (можно купить или приготовить самостоятельно).

Антисептик.

Тальк или детская присыпка.

Шпатель.

Бумажные полоски (по желанию).

Перчатки.

Увлажняющий крем.

Подготовка к процедуре:

Избегай загара за 1-2 дня до процедуры.

Проведи пилинг за 24 часа до процедуры.

Длина волос должна быть не менее 4 мм.

Прими теплый душ перед процедурой.

Техники шугаринга:

Мануальная техника:

Подходит для чувствительных зон, таких как лицо, подмышки, область бикини.

Используют пасты средней и высокой плотности.

Наносится паста, ожидается, затем резкими движениями удаляется.

Бандажная и шпательная техники:

Используются для более крупных зон тела.

Паста наносится и удаляется с использованием бандажей или шпателей.

Уход после процедуры:

Обработай кожу антисептиком вечером.

Нанеси увлажняющий крем или лосьон.

Воздерживайся от узкой одежды 1-2 дня после процедуры.

Избегай сауны, бани и бассейна в течение 5 дней.

Используй крем с высоким SPF при выходе на солнце.