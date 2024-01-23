Как осуществить процедуру шугаринга в домашних условиях: пошаговый план, методика выполнения и уход за кожей после

Шугаринг — это доступный и простой метод депиляции, который часто используется в домашних условиях, даже для новичков. В подготовленном руководстве собрана вся необходимая информация о продуктах, техниках выполнения и советах по подготовке процедуры.
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Что нужно для процедуры?
Сахарная паста (можно купить или приготовить самостоятельно).
Антисептик.
Тальк или детская присыпка.
Шпатель.
Бумажные полоски (по желанию).
Перчатки.
Увлажняющий крем.
Подготовка к процедуре:
Избегай загара за 1-2 дня до процедуры.
Проведи пилинг за 24 часа до процедуры.
Длина волос должна быть не менее 4 мм.
Прими теплый душ перед процедурой.
Техники шугаринга:
Мануальная техника:
Подходит для чувствительных зон, таких как лицо, подмышки, область бикини. Используют пасты средней и высокой плотности. Наносится паста, ожидается, затем резкими движениями удаляется.
Бандажная и шпательная техники:
Используются для более крупных зон тела. Паста наносится и удаляется с использованием бандажей или шпателей.
Уход после процедуры:
Обработай кожу антисептиком вечером.
Нанеси увлажняющий крем или лосьон.
Воздерживайся от узкой одежды 1-2 дня после процедуры.
Избегай сауны, бани и бассейна в течение 5 дней.
Используй крем с высоким SPF при выходе на солнце.
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