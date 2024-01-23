Необходимые элементы: каких микроэлементов не хватает жительницам крупных городов

Ценные ресурсы: каких микроэлементов не хватает женщинам, живущим в больших городах

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие медики замечают, что женщины все чаще осознают, что настоящая красота происходит изнутри. Именно поэтому они с интересом изучают информацию о витаминах и полезных макро- и микроэлементов. Запросы, такие как "коллаген" и "витамин D", превышают 740 тысяч пользователей в месяц, а "магний" и тому подобные — почти два миллиона.

Фото: yavtope.ru

Однако полезные добавки не ограничиваются только теми, которые стали чрезвычайно популярными. Коллаген поддерживает суставы, витамин D влияет на настроение и энергию, а магний укрепляет сердечную мышцу и способствует здоровому сну.

Но как быть с аспектом красоты?

Как обеспечить заботу о волосах, ногтях и коже, которые страдают от воздействия городской среды? Причины этого включают в себя неправильное питание, нарушенные циркадные ритмы, стресс, загрязненный воздух и воздействие ультрафиолета. Рассмотрим, как можно справиться с этими негативными воздействиями.

Минералы, такие как "сера", "цинк" и "медь", не только напоминают о школьных уроках химии, но и являются элементами, необходимыми для полноценной работы организма. Их недостаток может отразиться на состоянии кожи, волос и ногтей.

Сера: этот порошковый металл стимулирует производство коллагена и кератина, защищает от вредных бактерий и замедляет процессы старения.

Цинк: этот минерал играет важную роль в здоровье репродуктивной системы, регулирует стресс и настроение, а также отвечает за состояние кожи и волос.

Медь: участвует в формировании пигмента кожи и волос, помогает иммунной системе, регулирует деятельность щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы, а также создает природную защиту от УФ-лучей.

Важно подчеркнуть, что даже если у вас нет явных дефицитов витаминов или проблем со здоровьем, факторы городской жизни могут требовать поддержки организма необходимыми нутриентами.