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Приведены эффективные продукты для борьбы с воспалениями на спине

Перечислены эффективные средства от воспалений на спине

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Воспаления на спине могут быть особенно неприятными, особенно летом, когда открытые наряды становятся неотъемлемой частью гардероба. В этой статье мы представляем 10 эффективных средств для справления с воспалениями на теле.

Перечислены эффективные средства от воспалений на спине
Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/news-en/wp-content/uploads/2019/05/Benign-Skin.jpg

Причины появления акне на спине

 Существует несколько распространенных причин, таких как генетическая предрасположенность, гормональные изменения, стресс, неправильное питание, курение и даже воздействие моющих средств для волос на кожу спины. Поставить точный диагноз сложно, и лучшим способом является консультация с врачом и проведение анализов на гормоны.

Рекомендации по уходу

Одним из ключевых шагов в бьюти-рутине должно стать регулярное отшелушивание кожи. Эпидермис обновляется примерно каждые 28-30 дней, но иногда ороговевший слой может оставаться на поверхности, вызывая блокировку пор. Отшелушивание можно проводить механическим или химическим способом, предпочтительнее второй, чтобы избежать травмирования кожи.

Топовые средства по категориям:

  • Гели для душа с кислотами: Замена обычного геля для душа на вариант с салициловой или гликолевой кислотой может помочь нормализовать салоотделение, предотвращая засорение пор.
  • Тоники и лосьоны: Избегайте средств с содержанием спирта, предпочитая продукты с цинком, азелаиновой кислотой и аллантоином для противовоспалительного действия.
  • Кремы для точечной коррекции воспалений: Кремы в гелевой текстуре, содержащие кислоты и антибактериальные компоненты, такие как цинк, могут быть эффективны для редких и местных воспалений.
  • Пэды с кислотами: Удобный формат, пропитанный сывороткой с высоким содержанием AHA- или BHA-кислот, ниацинамида или ретинола. Рекомендуется использовать не чаще 1-2 раз в неделю.
  • Энзимная пудра: Мягкий аналог скраба, содержащий естественные ферменты, ускоряющие химические реакции в тканях кожи и обеспечивающие более нежное отшелушивание.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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