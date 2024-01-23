Каковы причины популярности пилочного маникюра и каким образом он осуществляется

Пилочный маникюр, хотя существует уже давно, переживает свой пик популярности в настоящее время. Этот вид маникюра, также известный как австралийский маникюр, представляет собой технику, при которой отсутствуют острые режущие инструменты, и кожа обрабатывается в сухом состоянии. Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики", помогла разобраться в особенностях этого метода.
Основные черты пилочного маникюра:
Безопасность и атравматичность: Отличительной чертой этой техники является отсутствие необходимости в использовании ножниц или кусачек. Вместо этого используются пилки с различной степенью абразивности, что делает метод более щадящим для кожи.
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Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.