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Каковы причины популярности пилочного маникюра и каким образом он осуществляется

Почему пилочный маникюр так популярен и как его выполняют

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Пилочный маникюр, хотя существует уже давно, переживает свой пик популярности в настоящее время. Этот вид маникюра, также известный как австралийский маникюр, представляет собой технику, при которой отсутствуют острые режущие инструменты, и кожа обрабатывается в сухом состоянии. Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики", помогла разобраться в особенностях этого метода.

Почему пилочный маникюр так популярен и как его выполняют
Фото: pixels

Основные черты пилочного маникюра:

Безопасность и атравматичность: Отличительной чертой этой техники является отсутствие необходимости в использовании ножниц или кусачек. Вместо этого используются пилки с различной степенью абразивности, что делает метод более щадящим для кожи.

Категории людей, которым подходит пилочный маникюр:

  • С аккуратной кутикулой: Тем, у кого кутикула естественно аккуратная и не требует интенсивного ухода с использованием кусачек или ножниц.
  • Близко расположенные капилляры: Для тех, у кого капилляры находятся близко к поверхности ногтя.

Те, кому не подходит пилочный маникюр:

  • С стелющейся кутикулой: У тех, у кого кутикула склонна стелиться и прирастать к ногтевому ложу.
  • Склонные к образованию заусенцев: Для тех, кто имеет склонность к образованию заусенцев или гиперкератозу ногтей.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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