Чистая кожа: простой метод распаривания лица для отдохнувшего внешнего вида

Домашний спа: как правильно распарить лицо для идеальной кожи

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Распаривание лица – отличный способ открыть поры, улучшить кровообращение и придать коже чистоту и сияние. Если вам нужно простое решение для освежения внешнего вида, вы можете легко провести эту процедуру прямо у себя дома. Косметологи wikihow.com предлагают пошаговую инструкцию, как правильно делать распаривания лица, чтобы добиться красоты кожи.

Фото: https://miro.medium.com/

Подготовка воды: Доведите небольшую кастрюлю с 1–2 стаканами воды до кипения. Очищение кожи: Умойтесь мягким очищающим средством, освобождая кожу от макияжа, масла и грязи. Подготовка к процедуре: Налейте кипящую воду в подходящую по размеру миску. Добавьте эфирные масла или травы для ароматерапии. Распаривание лица: Накиньте полотенце на голову и поднесите лицо к миске, но не слишком близко, чтобы избежать ожогов. Продолжительность процедуры: Проводите процедуру около 10 минут, соблюдая осторожность, чтобы не вызвать отек или раздражение. Очистка пор: Нанесите глиняную маску после распаривания, чтобы извлечь грязь из открытых пор. Держите маску 10–15 минут, затем смойте. Завершение процедуры: Примените тоник для закрытия пор и увлажните кожу хорошим кремом на основе успокаивающих ингредиентов.

Следуя этим простым шагам, вы сможете насладиться домашней спа-процедурой, дарящей вашей коже свежесть и сияние.