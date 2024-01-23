Какое количество волос считается нормальным выпадением в день и когда следует начинать бить тревогу

Сколько волос может выпадать в день и когда начинать беспокоиться

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие из нас замечают, что осенью и весной волосы выпадают в больших количествах, чем обычно. Однако важно различать между чрезмерным выпадением волос и патологическим, и определить, когда следует обратить внимание на этот процесс.

Фото: retikul.hu

Согласно Американской Академии Дерматологии (AAD), считается, что в норме в день может выпадать от 50 до 100 волос. Превышение этого диапазона может свидетельствовать о чрезмерном выпадении волос, особенно если процесс не прекращается сам по себе.

Чрезмерное выпадение волос часто связано со стресс-факторами, такими как сильное похудение, роды, эмоциональные стрессы, высокая температура или перенесенная операция. Этот вид выпадения волос временный и часто проявляется через несколько месяцев после стрессового воздействия.

Обычно чрезмерное выпадение волос достигает пика примерно через четыре месяца после стрессового события и затем постепенно снижается. Однако при продолжающемся воздействии стресса процесс может продлиться дольше.

Если у вас наблюдается чрезмерное выпадение волос в течение длительного времени, рекомендуется немедленно обратиться к врачу для более детального анализа и определения возможных причин.