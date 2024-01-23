5 тональных кремов с матовым финишем для достижения идеальной кожи

5 матовых тональных кремов для идеальной кожи

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С уходом от блеска к матовой коже, выбор правильных тональных основ и BB-кремов становится важным этапом в макияже. В этом обзоре представлены пять продуктов, которые обещают обеспечить идеальный матовый финиш, а также привлекут твое внимание.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Тональная основа The 24h Foundation, 3ina

Перфекционисты найдут идеальный оттенок среди более десятка в палитре.

Легко распределяется, ровно ложится и сохраняет свой эффект до конца дня.

BB-крем для лица Erborian

Корректирующий CC-крем и BB-крем стали бестселлерами благодаря обновленной формуле.

Обещает эффект "кожи младенца" — ровной, гладкой и бархатистой.

Тональная основа All Matt, Catrice

Бренд продолжает совершенствовать свои продукты, делая формулу более стойкой и удобной.

Неизменно высокое качество по доступной цене.

ВВ-крем Aquareva SPF15, Noreva

Аптечный бренд предлагает нежную текстуру средства и среднюю перекрывающую способность.

Формула направлена на восстановление и поддержание увлажненности кожи в течение дня.

Тональная основа матирующая Skinnovation Matte, Influence Beauty

Упаковка с дозатором обеспечивает удобство использования.

Легко распределяется, долго держится на коже, а витамины E, C и A ухаживают за ней, добавляя сияния.