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5 тональных кремов с матовым финишем для достижения идеальной кожи

5 матовых тональных кремов для идеальной кожи

1:25
Моя семья » Красота и стиль

С уходом от блеска к матовой коже, выбор правильных тональных основ и BB-кремов становится важным этапом в макияже. В этом обзоре представлены пять продуктов, которые обещают обеспечить идеальный матовый финиш, а также привлекут твое внимание.

5 матовых тональных кремов для идеальной кожи
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Тональная основа The 24h Foundation, 3ina

  • Перфекционисты найдут идеальный оттенок среди более десятка в палитре.
  • Легко распределяется, ровно ложится и сохраняет свой эффект до конца дня.

BB-крем для лица Erborian

  • Корректирующий CC-крем и BB-крем стали бестселлерами благодаря обновленной формуле.
  • Обещает эффект "кожи младенца" — ровной, гладкой и бархатистой.

Тональная основа All Matt, Catrice

  • Бренд продолжает совершенствовать свои продукты, делая формулу более стойкой и удобной.
  • Неизменно высокое качество по доступной цене.

ВВ-крем Aquareva SPF15, Noreva

  • Аптечный бренд предлагает нежную текстуру средства и среднюю перекрывающую способность.
  • Формула направлена на восстановление и поддержание увлажненности кожи в течение дня.

Тональная основа матирующая Skinnovation Matte, Influence Beauty

  • Упаковка с дозатором обеспечивает удобство использования.
  • Легко распределяется, долго держится на коже, а витамины E, C и A ухаживают за ней, добавляя сияния.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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