5 тональных кремов с матовым финишем для достижения идеальной кожи

С уходом от блеска к матовой коже, выбор правильных тональных основ и BB-кремов становится важным этапом в макияже. В этом обзоре представлены пять продуктов, которые обещают обеспечить идеальный матовый финиш, а также привлекут твое внимание.
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Тональная основа The 24h Foundation, 3ina
Перфекционисты найдут идеальный оттенок среди более десятка в палитре.
Легко распределяется, ровно ложится и сохраняет свой эффект до конца дня.
BB-крем для лица Erborian
Корректирующий CC-крем и BB-крем стали бестселлерами благодаря обновленной формуле.
Обещает эффект "кожи младенца" — ровной, гладкой и бархатистой.
Тональная основа All Matt, Catrice
Бренд продолжает совершенствовать свои продукты, делая формулу более стойкой и удобной.
Неизменно высокое качество по доступной цене.
ВВ-крем Aquareva SPF15, Noreva
Аптечный бренд предлагает нежную текстуру средства и среднюю перекрывающую способность.
Формула направлена на восстановление и поддержание увлажненности кожи в течение дня.
Тональная основа матирующая Skinnovation Matte, Influence Beauty
Упаковка с дозатором обеспечивает удобство использования.
Легко распределяется, долго держится на коже, а витамины E, C и A ухаживают за ней, добавляя сияния.
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