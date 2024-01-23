10 наилучших средств для ухода за губами, которые помогут избежать сухости и трещин

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10 лучших бальзамов для губ, которые спасут от сухости и трещин

4:30
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением холодного времени все более актуальной становится необходимость бережного ухода за кожей, особенно губами и руками. Поскольку кожа губ не обладает сальными железами, она чувствительна и подвержена пересыханию, шелушению и трещинам. Для предотвращения этих проблем рекомендуется всегда носить с собой два важных средства — качественный бальзам для губ и крем для рук.

Выбор подходящего бальзама может быть определен форматом. Если предпочтение отдается компактным средствам, удобным для носки в кармане или сумке, с текстурой, напоминающей масло, следует обратить внимание на бальзамы в шайбе. Они обычно обогащены маслами и имеют небольшой расход. Другой вариант — бальзам в стике, который легко наносится, особенно удобен на улице, где не всегда удобно использовать пальцы. Также существует формат с аппликатором, обладающий более жидкой текстурой.

Рейтинг лучших бальзамов для губ

RNW (Южная Корея) — прозрачный секрет увлажнения

Текстура: Прозрачная и вязкая, легко распределяется по губам.
Эффект: Невидимый помощник восстанавливает кожу, делая ее гладкой и упругой.
Состав: Комплекс натуральных масел для защиты от свободных радикалов и стимуляции регенерации.
Акция: В настоящее время предоставляется большая скидка.

Detstvo, Predubezhdai (Anastasia Mironova) — Панацея Детства за 1900 р.

Вид: Матовая шайба с надписью "Панацея" — телепорт в приятные детские воспоминания.
Применение: Идеально подходит для увлажнения губ, смягчения кутикулы, локтей и других участков кожи.
Состав: Масла какао, кокоса, карите, натуральные воски (пчелиный и карнаубский).

3lab (США) — Эффект Объема за 7700 р.

Действие: Увлажнение, разглаживание мелких морщин, делает кожу мягкой.
Состав: Антивозрастной компонент Juvenessence AD из водорослей, натуральный пептид maxi-lip.
Применение: Идеально подходит для сухой кожи губ, наносить по мере необходимости.

Cicaplast, La Roche-Posay — Спасение для Сухих Губ за 570 р.

Назначение: Восстановление и заживление очень сухой кожи, спасение для потрескавшихся и обветренных губ.
Состав: Пантенол, компонент нового поколения "МП-липиды" для восстановления кожного барьера.
Подходит для детей: Идеально подходит даже для детей, обладает реабилитационными свойствами.

Pure Paw Paw — Восстанавливающий бальзам для губ с ароматом черной смородины, 470 р.

Эффективное средство с ароматом черной смородины.
Расширенная линейка отдушек.
Справляется с трещинами и шелушением, оставляя приятный аромат.
Можно использовать как обычный бальзам или маску при необходимости.

Frudia — Баттер для губ с ароматом герани и бергамота, 790 р.

Масло герани как природный антисептик.
Масло бергамота стимулирует обновление клеток кожи.
Касторовое масло смягчает и предотвращает сухость.

Dr. Ceuracle — Веганский бальзам для губ с чаем комбуча, 2390 р.

Комфортная и легкая текстура с глубоким увлажнением.
Веганский чайный комплекс, масло ши и растительный сквален для поддержания баланса влаги.
Подходит для частого использования, предотвращает потрескавшиеся губы.

Veracova — Сыворотка для контура глаз и губ с гиалуроновой кислотой и аминокислотами, 3900 р.

Увлажнение, разглаживание морщин, омоложение кожи.
Концентрация активных компонентов подходит для чувствительной кожи.

L'Occitane — Бальзам для губ "Роза", 1100 р.

Нежная текстура с легким розоватым оттенком.
Приятный цветочный аромат.
Делает кожу мягкой, гладкой и поддается идеальной увлажненности.

Апивита — Биоуход для губ, 600 р.

Легко распределяется и моментально увлажняет кожу губ.
Содержит оливковое, касторовое масла и мед для смягчения и питания.
Мягкая медовая отдушка для приятного использования.

RNW — Бальзам для губ Der. care Lip Treatment, 515 р.

Бальзам в стике с комфортной и легкой текстурой.
Веганский чайный комплекс, масло ши и растительный сквален для глубокого увлажнения.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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