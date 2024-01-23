10 наилучших средств для ухода за губами, которые помогут избежать сухости и трещин

С наступлением холодного времени все более актуальной становится необходимость бережного ухода за кожей, особенно губами и руками. Поскольку кожа губ не обладает сальными железами, она чувствительна и подвержена пересыханию, шелушению и трещинам. Для предотвращения этих проблем рекомендуется всегда носить с собой два важных средства — качественный бальзам для губ и крем для рук.
Выбор подходящего бальзама может быть определен форматом. Если предпочтение отдается компактным средствам, удобным для носки в кармане или сумке, с текстурой, напоминающей масло, следует обратить внимание на бальзамы в шайбе. Они обычно обогащены маслами и имеют небольшой расход. Другой вариант — бальзам в стике, который легко наносится, особенно удобен на улице, где не всегда удобно использовать пальцы. Также существует формат с аппликатором, обладающий более жидкой текстурой.
Рейтинг лучших бальзамов для губ
RNW (Южная Корея) — прозрачный секрет увлажнения
Текстура: Прозрачная и вязкая, легко распределяется по губам.
Эффект: Невидимый помощник восстанавливает кожу, делая ее гладкой и упругой.
Состав: Комплекс натуральных масел для защиты от свободных радикалов и стимуляции регенерации.
Акция: В настоящее время предоставляется большая скидка.
Detstvo, Predubezhdai (Anastasia Mironova) — Панацея Детства за 1900 р.
Вид: Матовая шайба с надписью "Панацея" — телепорт в приятные детские воспоминания.
Применение: Идеально подходит для увлажнения губ, смягчения кутикулы, локтей и других участков кожи.
Состав: Масла какао, кокоса, карите, натуральные воски (пчелиный и карнаубский).
3lab (США) — Эффект Объема за 7700 р.
Действие: Увлажнение, разглаживание мелких морщин, делает кожу мягкой.
Состав: Антивозрастной компонент Juvenessence AD из водорослей, натуральный пептид maxi-lip.
Применение: Идеально подходит для сухой кожи губ, наносить по мере необходимости.
Cicaplast, La Roche-Posay — Спасение для Сухих Губ за 570 р.
Назначение: Восстановление и заживление очень сухой кожи, спасение для потрескавшихся и обветренных губ.
Состав: Пантенол, компонент нового поколения "МП-липиды" для восстановления кожного барьера.
Подходит для детей: Идеально подходит даже для детей, обладает реабилитационными свойствами.
Pure Paw Paw — Восстанавливающий бальзам для губ с ароматом черной смородины, 470 р.
Эффективное средство с ароматом черной смородины.
Расширенная линейка отдушек.
Справляется с трещинами и шелушением, оставляя приятный аромат.
Можно использовать как обычный бальзам или маску при необходимости.
Frudia — Баттер для губ с ароматом герани и бергамота, 790 р.
Масло герани как природный антисептик.
Масло бергамота стимулирует обновление клеток кожи.
Касторовое масло смягчает и предотвращает сухость.
Dr. Ceuracle — Веганский бальзам для губ с чаем комбуча, 2390 р.
Комфортная и легкая текстура с глубоким увлажнением.
Веганский чайный комплекс, масло ши и растительный сквален для поддержания баланса влаги.
Подходит для частого использования, предотвращает потрескавшиеся губы.
Veracova — Сыворотка для контура глаз и губ с гиалуроновой кислотой и аминокислотами, 3900 р.
Увлажнение, разглаживание морщин, омоложение кожи.
Концентрация активных компонентов подходит для чувствительной кожи.
L'Occitane — Бальзам для губ "Роза", 1100 р.
Нежная текстура с легким розоватым оттенком.
Приятный цветочный аромат.
Делает кожу мягкой, гладкой и поддается идеальной увлажненности.
Апивита — Биоуход для губ, 600 р.
Легко распределяется и моментально увлажняет кожу губ.
Содержит оливковое, касторовое масла и мед для смягчения и питания.
Мягкая медовая отдушка для приятного использования.
RNW — Бальзам для губ Der. care Lip Treatment, 515 р.
Бальзам в стике с комфортной и легкой текстурой.
Веганский чайный комплекс, масло ши и растительный сквален для глубокого увлажнения.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.