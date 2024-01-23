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Почему нельзя делать педикюр в период, когда принято носить закрытую обувь

Почему нельзя делать педикюр в сезон закрытой обуви

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Сезон закрытой обуви и теплых сапог — время, когда эксперты рекомендуют воздерживаться от покрытия ногтей на ногах гель-лаком. Это объясняется тем, что давление обуви на покрытую ногтевую пластину может привести к ее ломкости и отслаиванию. При отрастании ногтей гель-лак может оказывать дополнительное давление, ухудшая ситуацию.

Почему нельзя делать педикюр в сезон закрытой обуви
Фото: vplate.ru

Однако это не означает, что следует полностью отказываться от педикюра в течение полугода. Вместо использования гель-лака можно предпочесть педикюр без покрытия или использовать классический лак. Важно уделять внимание уходу за ногтями и поддерживать их здоровье в период изменений обуви.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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