Дерматологи высказались, как часто стоит мыться

Сколько раз в неделю нужно мыться, по мнению дерматологов

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На пике популярности в социальных сетях появился тренд под названием "everything shower" (все в душе), рассматривающий ежедневный душ как аналог посещения спа-салона.

Фото: goodfon. com

Тем не менее, длительное время, проведенное в душе, может иметь отрицательные последствия, особенно в холодный период года. Риск сухости и раздражения кожи возрастает, а горячая и жесткая вода может нарушить микробиом, приводя к гиперчувствительности кожи. Дерматологи рекомендуют принимать душ не более трех раз в неделю.

Этот режим подходит для людей с сухой и чувствительной кожей, тех, кто не занимается ежедневно спортом или работает из дома. Для тех, кто ведет активный образ жизни, регулярные души рекомендуются, но с соблюдением определенных правил: длительность не более 15 минут, теплая вода вместо горячей, и использование мягких моющих средств, таких как масло для душа, для предотвращения сухости кожи.