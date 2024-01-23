Как добиться роста бровей: 5 эффективных методов

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Как отрастить брови: 5 действенных способов

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Подготовьтесь к следующему тренду, который включает в себя возвращение густых естественных бровей в стиле 80-х. Используйте эти пять методов для стимуляции роста бровей в домашних условиях.

Как отрастить брови: 5 действенных способов
Фото: Нейросеть Шедеврум

Важным этапом является очищение зоны бровей в процессе пилинга или использования скраба, чтобы обеспечить эффективное воздействие последующих средств для роста волос.

Сыворотки с никотиновой кислотой и маслами, такими как репейное, касторовое, оливковое и кокосовое, считаются эффективными средствами для стимулирования роста бровей.

Регулярный массаж бровей после применения средств для роста способствует улучшению микроциркуляции крови и питательного обмена в фолликулах.

Отказ от использования пинцета важен для сохранения решения по отращиванию бровей.

Кроме того, пересмотр рациона питания, включая продукты, богатые насыщенными жирами, витаминами и минералами, поможет поддерживать здоровый рост волос в этот период.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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