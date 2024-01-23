Как добиться роста бровей: 5 эффективных методов

Как отрастить брови: 5 действенных способов

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подготовьтесь к следующему тренду, который включает в себя возвращение густых естественных бровей в стиле 80-х. Используйте эти пять методов для стимуляции роста бровей в домашних условиях.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Важным этапом является очищение зоны бровей в процессе пилинга или использования скраба, чтобы обеспечить эффективное воздействие последующих средств для роста волос.

Сыворотки с никотиновой кислотой и маслами, такими как репейное, касторовое, оливковое и кокосовое, считаются эффективными средствами для стимулирования роста бровей.

Регулярный массаж бровей после применения средств для роста способствует улучшению микроциркуляции крови и питательного обмена в фолликулах.

Отказ от использования пинцета важен для сохранения решения по отращиванию бровей.

Кроме того, пересмотр рациона питания, включая продукты, богатые насыщенными жирами, витаминами и минералами, поможет поддерживать здоровый рост волос в этот период.