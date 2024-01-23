Пять неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть при продолжительном использовании гель-лака на ногтях

5 негативных последствий долгого ношения гель-лака для ногтей

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр с гель-лаком, ставший обычной процедурой, вызывает у женщин все больше вопросов о возможных последствиях. Возвращение к естественному маникюру становится трендом, а также вызвано проблемами, такими как ломкие и отслаивающиеся ногти, требующие перерыва от гель-лака.

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Квалифицированные мастера и подологи подчеркивают, что качественное нанесение гель-лака не должно вызывать негативных последствий. Однако, в некоторых случаях, когда к мастеру не удалось записаться, женщины сталкиваются с неожиданными проблемами. Эксперт-подолог выявляет неочевидные последствия использования гель-лака.

Ломкость ногтевой пластины: Долгое ношение гель-лака может привести к отслоению и повышению риска ломкости ногтей. Недостаток плотного слоя гель-лака делает ногти более уязвимыми, повышая риск травмирования и возможность присоединения грибковых инфекций. Истонченная ногтевая пластина: Некорректное снятие гель-лака может привести к истончению ногтевой пластины. При использовании агрессивных растворов или слишком активном спиливании, ногти тускнеют и теряют блеск. Качественное нанесение и снятие гель-лака помогут восстановлению структуры ногтей. Ожоги: Ожоги становятся неожиданным и неприятным последствием, вызванным использованием некачественных материалов или ошибками в технике мастера. Внешне ожоги выглядят как желтоватые или белесые пятна на ногтевой пластине, которые могут проявиться только после снятия геля. Травмирование ногтевой пластины стоп: Покрывание ногтевых пластин стоп гель-лаком не рекомендуется, так как это может вызвать смещение ногтя относительно ложа, отслаивание ногтевого ложа и изменение формы и направления роста ногтя. Изменение формы и направления роста ногтей: Неквалифицированный подход к маникюру, а также использование некачественных материалов, может привести к изменениям формы и направления роста ногтей.