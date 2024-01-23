Пять действий, которые следует избегать при мокрых волосах

5 вещей, которые нельзя делать с мокрыми волосами

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие привыкли использовать полотенце для активного распределения влаги и ускорения процесса сушки волос. Однако этот метод может повредить волосы, вызывая их ломкость и сухость. Более предпочтительным вариантом является бережное промокание волос полотенцем с целью удаления лишней влаги.

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Расчесывание влажных волос может привести к повреждению, поскольку чешуя волос после мытья не полностью закрыта. Рекомендуется расчесывать волосы либо после полного высыхания, либо в момент использования кондиционера, который закрывает чешуйки, обеспечивая легкость расчесывания.

Завязывание волос в тугой хвост нежелательно, особенно на мокрых прядях, так как это может привести к их растяжению и ослаблению. Такие тугие прически в целом оказывают негативное воздействие на здоровье волос, создавая избыточное напряжение от корней до кончиков. Природное состояние волос — распущенное, что обеспечивает им оптимальное здоровье.

Сушка волос феном рекомендуется производить уже на подсохших волосах. Перед этим следует применить термозащитное средство. Сушка влажных волос сразу после душа может вызвать пересушивание и ломкость из-за резкого перепада температур.

Ложиться спать с мокрыми волосами следует избегать, поскольку это может стать причиной появления перхоти, а также привести к запутыванию и деформации волос в процессе трения о подушку. Оптимальным вариантом является дожидаться полного высыхания волос перед сном, чтобы избежать потенциальных повреждений и сохранить их здоровье и блеск.