Как сохранить долговечность маникюра: 5 эффективных рекомендаций

Как продлить свежесть маникюра: 5 действенных советов

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Надеемся, что ты успела порадовать себя новогодним маникюром. Теперь важно сохранить его свежесть в течение долгих праздников. Вот пять полезных советов для продления стойкости маникюра:

Фото: pixels

Избегай контакта с водой: Особенно важно в первые несколько часов после нанесения маникюра, чтобы полимеризация гель-лака завершилась.

Пользуйся перчатками во время уборки: При использовании бытовой химии надевай перчатки, чтобы защитить гель-лак от химических воздействий и сохранить его блеск.

Не подпиливай ногти самостоятельно: Избегай использования абразивных пилок, которые могут повредить край гель-лака, вызвав сколы покрытия.

Избегай перепадов температур: Посещение бани или сауны лучше перенести на более поздний период, так как в первые дни после маникюра следует избегать резких перепадов температур.

Увлажняй кутикулу: Применяй масла с витаминами и питательные кремы для увлажнения кожи рук и кутикулы, поддерживая таким образом свежесть маникюра.