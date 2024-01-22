Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Историк рассказала о традициях праздника Крещения
В Европе заявили об угрозе раскола финансовой системы из-за конфискации российских активов
Совет стилиста: как носить кожаные брюки зимой
Эксперт Семеновский: Указ Киева об "исторически населённых украинцами территориях" РФ — пропагандистский жест
Ученые выяснили, что на Луне когда-то была вода
В Екатеринбурге учитель из Индии обзывает школьников тупицами и обезьянами
Норвежские учёные установили причину появления гигантских кратеров в Сибири
Какие цветы на рассаду можно посеять прямо сейчас
Тренер Мишина: в этом сезоне Туктамышеву можно будет увидеть только в ледовых шоу
Морская соль для красоты: шесть удивительных способов применения

От расслабляющей ванны до укрепления ногтей: шесть способов применения морской соли

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Откройте дверь в мир естественной красоты с уникальными преимуществами, которые дарит морская соль. Эксперты HerBeauty. co называют 6 удивительных способов использования этого продукта для улучшения состояния кожи, волос и зубов.

От расслабляющей ванны до укрепления ногтей: шесть способов применения морской соли
Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
  1. Против перхоти: Морская соль отлично борется с перхотью, очищая кожу головы, улучшая кровообращение и поглощая избыточное масло. Наносите несколько ложек на корни волос, массируйте влажными пальцами, а затем смойте теплой водой и наслаждайтесь потрясающими результатами.
  2. Скраб для тела: Смесь оливкового масла и морской соли создает отличный скраб, удаляющий омертвевшие клетки кожи и придающий коже мягкость и гладкость.
  3. Расслабляющая ванна: Ванна с морской солью не только очищает от токсинов, но и способствует улучшению кожи и уменьшению отеков. Для более расслабляющего эффекта, добавьте эфирное масло.
  4. Укрепление ногтей: Морская соль, смешанная с лимоном и пищевой содой, укрепляет ногти, делая их здоровыми и блестящими. Замочите ногти в растворе на несколько минут, затем увлажните кожу.
  5. Спокойный сон и улучшение кожи: Растворите морскую соль в теплой воде и выпейте вечером для снижения уровня стресса и повышения уровня окситоцина. Этот гормон борется с депрессией, делая ваш сон спокойным и улучшая внешний вид кожи.
  6. Натуральный отбеливатель для зубов: Смесь морской соли и пищевой соды отлично удаляет пятна с зубов. Используйте ее как зубную пасту или раствор для полоскания рта, чтобы избавиться от бактерий и освежить дыхание.

Откройте для себя магию морской соли и добавьте ее в свой ежедневный уход для максимального блеска и здоровья вашей кожи, волос и зубов.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Плодородность почвы для рассады вырастет в разы: добавьте в землю две ложки продукта, который мы выбрасываем

Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.

Луковая шелуха защитит от вредителей растений
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Лучший способ пикировки рассады без тонны пластиковых стаканчиков: его раскрыла ландшафтный архитектор
Эта дивная лиана укроет ваш забор сотнями белых цветов: она заменит привычный девичий виноград — не боится морозов и засухи
Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях Ирина Гусакова Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
Не забудьте весной подкормить клубнику этими средствами, чтоб собирать ящиками урожай
Как открыть двери и капот автомобиля, если разрядился аккумулятор?
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Последние материалы
Какие цветы на рассаду можно посеять прямо сейчас
От расслабляющей ванны до укрепления ногтей: шесть способов применения морской соли
Тренер Мишина: в этом сезоне Туктамышеву можно будет увидеть только в ледовых шоу
Baijiahao: ответ России на выпад Макрона был весьма неприятен для Франции
Лолита Милявская объяснилась за пост с поздравлением Зеленского
Три навязчивых требования инспектора ГИБДД, от выполнения которых лучше отказаться
Продажи электромобилей Exlantix ES в России начнутся летом 2024 года
К Marvel вероятно всё таки присоединится Райан Гослинг
Психолог Чернигова рассказала, как легко справиться со стрессом
56-летняя Николь Кидман вышла в свет в провокационном платье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников