Как правильно выбрать ремень: определение подходящего размера и подбор стиля, сочетаемого с вашей одеждой

Ремень — это неотъемлемый аксессуар в гардеробе каждого человека, предназначенный в первую очередь для удержания брюк. Но мир моды внес свои коррективы. С древних времен ремни стали не только функциональным элементом, но и предметом роскоши, украшенным драгоценными камнями и золотом. Такие аксессуары стали символом богатства и финансового благополучия. И сегодня, спустя две тысячи лет, ремни с монограммами таких брендов, как Gucci, Hermes и Saint Laurent, остаются популярными среди тех, кто не скрывает свой социальный статус.
Однако ремни привлекают внимание не только своей роскошью. Они завершают образ, могут стать акцентом, делая аутфит более выразительным. Кроме того, выбор ремня может свидетельствовать о знании последних модных тенденций. Например, в прошлом сезоне популярны были комплекты из двух ремней, а в этом году фэшнисты в восторге от моделей с крупными пряжками.
Прежде чем обсуждать тренды и стайлинг, важно разобраться с основами. Как выбрать ремень, определить свой размер и на какие виды обратить внимание? В этом материале мы собрали всю необходимую информацию.
Материалы ремней:
Делятся на искусственные и натуральные. Натуральная кожа или замша предпочтительны, так как обладают долговечностью и красиво стареют.
Размер ремня:
Размеры могут варьироваться. Для мужских ремней измеряется обхват по поясу, к которому добавляют 15 сантиметров. Женский размер определяется измерением талии и также прибавлением 15 сантиметров. При носке на бедрах следует измерить их объем. Сравнение с таблицей размеров ремней обеспечивает правильный выбор.
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