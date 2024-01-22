Как правильно выбрать ремень: определение подходящего размера и подбор стиля, сочетаемого с вашей одеждой

Как выбрать ремень: определение размера и подбор стиля в сочетании с одеждой

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ремень — это неотъемлемый аксессуар в гардеробе каждого человека, предназначенный в первую очередь для удержания брюк. Но мир моды внес свои коррективы. С древних времен ремни стали не только функциональным элементом, но и предметом роскоши, украшенным драгоценными камнями и золотом. Такие аксессуары стали символом богатства и финансового благополучия. И сегодня, спустя две тысячи лет, ремни с монограммами таких брендов, как Gucci, Hermes и Saint Laurent, остаются популярными среди тех, кто не скрывает свой социальный статус.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Ксении Шипиловой

Однако ремни привлекают внимание не только своей роскошью. Они завершают образ, могут стать акцентом, делая аутфит более выразительным. Кроме того, выбор ремня может свидетельствовать о знании последних модных тенденций. Например, в прошлом сезоне популярны были комплекты из двух ремней, а в этом году фэшнисты в восторге от моделей с крупными пряжками.

Прежде чем обсуждать тренды и стайлинг, важно разобраться с основами. Как выбрать ремень, определить свой размер и на какие виды обратить внимание? В этом материале мы собрали всю необходимую информацию.

Виды ремней:

Узкие ремни: Женственный вариант с шириной до двух сантиметров, отлично сочетается с костюмами, платьями и жакетами.

Классические ремни: Ширина 4,5-5 сантиметров, подходят для джинсов, брюк, шорт и юбок с петлями. Базовый элемент гардероба.

Широкие ремни: Используются для подчеркивания талии или создании акцента на бедрах, часто декоративны.

Поясные цепочки: Вернувшийся тренд из нулевых, чаще декоративный элемент.

Материалы ремней:

Делятся на искусственные и натуральные. Натуральная кожа или замша предпочтительны, так как обладают долговечностью и красиво стареют.

Размер ремня:

Размеры могут варьироваться. Для мужских ремней измеряется обхват по поясу, к которому добавляют 15 сантиметров. Женский размер определяется измерением талии и также прибавлением 15 сантиметров. При носке на бедрах следует измерить их объем. Сравнение с таблицей размеров ремней обеспечивает правильный выбор.