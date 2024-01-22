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5 рекомендаций по стильному ношению зимней шапки

5 советов, как стильно носить зимнюю шапку

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Стильное ношение шапки зимой — это искусство, в котором не многие разбираются. Вероятно, ты сталкивалась с моментами, когда, стоя перед зеркалом, недоумеваешь, как модные блогеры могут так легко надеть головной убор и выглядеть просто идеально. Сегодня настало время разобраться в этом вопросе. Вот пять советов, которые помогут тебе носить шапку с изыском:

5 советов, как стильно носить зимнюю шапку
Фото: Нейросеть Шедеврум
  1. Не натягивай ее полностью: Оставь немного свободы на верхней части головы. Этот легкий небрежный вид придаст образу шарма и уникальности.
  2. Подверни шапку: Этот трюк придает стиле дополнительную изюминку. Подвернутая шапка создает аккуратный и модный вид.
  3. Носи ее с распущенными волосами: Распушенные волосы придают образу легкость и женственность. Пусть шапка дополнит твой стиль, а не скроет его.
  4. Оставь уши открытыми: Позволь ушам немного выглядывать. Это не только стильно, но и практично — уши будут защищены от холода, и ты будешь выглядеть привлекательно.
  5. Используй наушники: Добавь функциональный элемент к своему образу. Носи наушники под шапкой — это не только модно, но и тепло.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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