Восемь основных советов по стилю для девушек с невысоким ростом

Топ-8 советов, как одеваться девушкам невысокого роста

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Знаешь ли ты, что Мэри-Кейт Олсен, Ким Кардашьян и Хилари Дафф, несмотря на свой рост в 157 сантиметров, всегда выглядят стильно и элегантно? Их стилисты заслуживают похвалы за их умение выделить достоинства и скрыть недостатки. Правильно подобранная одежда играет ключевую роль в создании выигрышного образа, и одна неудачная вещь может испортить весь стиль.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Кендалл Дженер

Мы уже делились с тобой советами о том, как подчеркнуть формы, талию и избежать лишнего объема. Сегодня пришло время обсудить, как правильно одеваться невысоким женщинам. Для тебя восемь полезных советов от стилистов и блогеров, которые помогут женщинам ростом менее 165 сантиметров:

Избегай оверсайза: объемные вещи могут визуально укорачивать силуэт и добавлять лишних килограммов. Приталенные силуэты создадут выразительный образ. Остерегайся длины макси: макси-платья, юбки и пальто могут создавать эффект маленького роста, поэтому предпочтение следует отдавать средней длине. Выбирай монохромные образы: монохромные комплекты создают единое целое, визуально вытягивая силуэт. Избегай горизонтальных полос: горизонтальные полосы могут "резать" фигуру пополам, в то время как вертикальные полосы вытягивают силуэт. Предпочитай брюки с высокой посадкой: брюки с высокой посадкой создают эффект длинных ног и придают стройность фигуре. Носи обувь на каблуке или с массивной подошвой: обувь на каблуке или с платформой визуально удлиняет ноги и добавляет несколько сантиметров к росту. Избегай крупных аксессуаров: массивные украшения могут сделать образ тяжелым, поэтому предпочтение следует отдавать аккуратным деталям. Пользуйся V-образным вырезом: V-образный вырез создает визуальное удлинение шеи и придает образу дополнительный рост.

Эти советы помогут создать стильные и выигрышные образы для девушек с невысоким ростом.