Восемь основных советов по стилю для девушек с невысоким ростом

Знаешь ли ты, что Мэри-Кейт Олсен, Ким Кардашьян и Хилари Дафф, несмотря на свой рост в 157 сантиметров, всегда выглядят стильно и элегантно? Их стилисты заслуживают похвалы за их умение выделить достоинства и скрыть недостатки. Правильно подобранная одежда играет ключевую роль в создании выигрышного образа, и одна неудачная вещь может испортить весь стиль.
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Кендалл Дженер
Мы уже делились с тобой советами о том, как подчеркнуть формы, талию и избежать лишнего объема. Сегодня пришло время обсудить, как правильно одеваться невысоким женщинам. Для тебя восемь полезных советов от стилистов и блогеров, которые помогут женщинам ростом менее 165 сантиметров:
Избегай оверсайза: объемные вещи могут визуально укорачивать силуэт и добавлять лишних килограммов. Приталенные силуэты создадут выразительный образ.
Остерегайся длины макси: макси-платья, юбки и пальто могут создавать эффект маленького роста, поэтому предпочтение следует отдавать средней длине.
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