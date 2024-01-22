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Рекомендации стилиста: как создать зимний образ с кожаными брюками

Совет стилиста: как носить кожаные брюки зимой

2:11
Моя семья » Красота и стиль

За последние несколько сезонов эко-кожа уверенно вошла в ряды ведущих модных трендов, завоевав популярность не только у стилейных героев уличного стиля, но и среди голливудских звезд. Пиджаки, тренчи, юбки и платья из этого материала успешно закрепились в базовом гардеробе и стали неотъемлемой частью последних коллекций ведущих модных брендов.

Совет стилиста: как носить кожаные брюки зимой
Фото: Инстаграмм-аккаунт Кендалл Дженер

Особенным хитом стали брюки из эко-кожи, ставшие любимым элементом гардероба таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Ким Кардашьян. Эти звезды предпочитают носить их на различные мероприятия, вечеринки и свидания, стилизуя с разнообразными верхними нарядами. В связи с этим, такие брюки являются абсолютным маст-хэвом зимнего сезона.

При выборе модели стоит делать ставку на варианты прямого кроя или оверсайз в классических черных, бежевых или темно-коричневых оттенках. Стилист Олег Борха поделился советами о том, как создать стильный и небанальный образ с кожаными брюками.

С эко-шубой: В новом сезоне предлагается сочетать кожаные брюки с другими трендами, такими как шубы из искусственного меха. Этот образ можно дополнить базовой черной водолазкой, выразительными сапогами, а также не забыть о стильных аксессуарах, таких как минималистичная сумка, украшения и солнцезащитные очки.

Black total look: Для повседневного образа предлагается сочетать кожаные брюки с оверсайз пальто. В дневное время можно дополнить образ базовой худи и кроссовками, а на вечер сменить их на свитер и трендовые казаки, создав идеальный вариант для вечеринок.

С укороченным пуховиком: Если планируется встреча с друзьями или прогулка в парке, без сомнения выбирайте кожаные брюки, челси на массивной подошве, а также модный укороченный пуховик — еще одну it-вещь зимы.

С плюшевой курткой: Эко-кожа прекрасно сочетается с различными материалами. Не стоит бояться экспериментов, идеально подбирая брюки с плюшевой курткой или шубой, а завершить образ можно грубыми ботинками на шнуровке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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