Как подчеркнуть фигуру при выборе наряда для девушек плюс-сайз: 7 основных рекомендаций

Последние годы характеризовались стремлением к разнообразию и инклюзивности, затрагивая все сферы нашей жизни. Мир моды не остался в стороне от этих тенденций. В рекламных кампаниях крупных брендов все чаще представлены обычные люди, подобные нам, и на подиумах появляются модели с разнообразными размерами и формами. Это важное изменение направлено на отход от жестких стандартов красоты, осознание того, что привлекательность не зависит от цифр на весах.
Однако, касаясь выбора одежды, важно учитывать, что предметы гардероба могут как выиграть, так и проиграть, нарушив пропорции фигуры. Соблюдение определенных правил в стиле играет здесь важную роль.
Сегодня мы рассмотрим семь ключевых советов по тому, как правильно одеваться девушкам plus-size, чтобы выделить их фигуру.
Не переусердствуйте с черным цветом: Часто считается, что черный цвет визуально стройнит, но этот стереотип не всегда справедлив. Черная одежда может подчеркнуть силуэт и выделить недостатки фигуры. Для создания более выгодного визуального эффекта стоит выбирать верхнюю одежду светлых оттенков, сохраняя темные цвета для нижней части. Этот прием успешно используется, например, Ким Кардашьян.
Осторожнее с оверсайзом: Миф о том, что девушки plus-size должны носить только мешковатую одежду, чтобы скрыть "лишние" килограммы, не соответствует действительности. Слишком свободная одежда может визуально увеличить фигуру. Рекомендуется выбирать одежду, подчеркивающую талию, такую как юбки А-силуэта, прямые джинсы с акцентом на талии и платья на запах.
Монохромные образы: Одежда, состоящая из предметов одного цвета, стала трендом последних сезонов. Этот стиль помогает визуально стройнить фигуру, создавая цветовую вертикаль и придавая ей вытянутость.
Избегайте излишней драпировки: Ошибочное представление, что драпировка на одежде способна скрыть недостатки фигуры, может привести к нежелательным результатам. Излишняя драпировка увеличит бедра и сделает заметнее область живота. Рекомендуется предпочитать струящиеся ткани, которые выигрышно подчеркнут достоинства фигуры.
Удачно выбирайте декольте: Важно подбирать форму декольте, которая лучше всего подходит. V-образный вырез визуально вытягивает шею и создает эффект стройности. Выбирая наряды, следует уделять внимание декольтам, которые подчеркивают ключицы, такие как топы со спущенными плечами или блузы с V-образным вырезом.
Эти советы помогут девушкам plus-size выгодно подчеркнуть свою фигуру, выбирая стильные и уместные наряды.
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