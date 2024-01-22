Как подчеркнуть фигуру при выборе наряда для девушек плюс-сайз: 7 основных рекомендаций

Как одеваться девушкам plus-size, чтобы подчеркнуть фигуру — 7 главных советов

2:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Последние годы характеризовались стремлением к разнообразию и инклюзивности, затрагивая все сферы нашей жизни. Мир моды не остался в стороне от этих тенденций. В рекламных кампаниях крупных брендов все чаще представлены обычные люди, подобные нам, и на подиумах появляются модели с разнообразными размерами и формами. Это важное изменение направлено на отход от жестких стандартов красоты, осознание того, что привлекательность не зависит от цифр на весах.

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Однако, касаясь выбора одежды, важно учитывать, что предметы гардероба могут как выиграть, так и проиграть, нарушив пропорции фигуры. Соблюдение определенных правил в стиле играет здесь важную роль.

Сегодня мы рассмотрим семь ключевых советов по тому, как правильно одеваться девушкам plus-size, чтобы выделить их фигуру.

Не переусердствуйте с черным цветом: Часто считается, что черный цвет визуально стройнит, но этот стереотип не всегда справедлив. Черная одежда может подчеркнуть силуэт и выделить недостатки фигуры. Для создания более выгодного визуального эффекта стоит выбирать верхнюю одежду светлых оттенков, сохраняя темные цвета для нижней части. Этот прием успешно используется, например, Ким Кардашьян.

Осторожнее с оверсайзом: Миф о том, что девушки plus-size должны носить только мешковатую одежду, чтобы скрыть "лишние" килограммы, не соответствует действительности. Слишком свободная одежда может визуально увеличить фигуру. Рекомендуется выбирать одежду, подчеркивающую талию, такую как юбки А-силуэта, прямые джинсы с акцентом на талии и платья на запах.

Монохромные образы: Одежда, состоящая из предметов одного цвета, стала трендом последних сезонов. Этот стиль помогает визуально стройнить фигуру, создавая цветовую вертикаль и придавая ей вытянутость.

Избегайте излишней драпировки: Ошибочное представление, что драпировка на одежде способна скрыть недостатки фигуры, может привести к нежелательным результатам. Излишняя драпировка увеличит бедра и сделает заметнее область живота. Рекомендуется предпочитать струящиеся ткани, которые выигрышно подчеркнут достоинства фигуры.

Удачно выбирайте декольте: Важно подбирать форму декольте, которая лучше всего подходит. V-образный вырез визуально вытягивает шею и создает эффект стройности. Выбирая наряды, следует уделять внимание декольтам, которые подчеркивают ключицы, такие как топы со спущенными плечами или блузы с V-образным вырезом.

Эти советы помогут девушкам plus-size выгодно подчеркнуть свою фигуру, выбирая стильные и уместные наряды.