Спазмы в теле: откуда берутся и что с этим делать

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В жизни нашего организма выделяются два состояния. Первое — состояние активности, при котором действует симпатическая нервная система. В этот период происходит сокращение сосудов и мышц (спазм), увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Организм расходует свою энергию и ресурсы, что характерно при физическом или эмоциональном напряжении. Второе — состояние отдыха и расслабления. В этот период активизируется парасимпатическая нервная система, мышцы и сосуды расслабляются, замедляется сердечный ритм и снижается давление. В этот момент организм восстанавливает потраченные ресурсы.

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Переключение с активного режима на режим отдыха может быть достигнуто с помощью дыхательных практик, самомассажа и растяжки мышц.

Что такое фасция и как она влияет на организм?

Фасция — это важная структура, от которой зависят наше здоровье и молодость. Представьте себе белую пленочку, которую хозяйка удаляет при разделке мяса — это и есть фасция. Эта структура находится под кожей, состоит из соединительной ткани и обволакивает все мышцы, органы, сосуды и нервы, подобно многослойной паутине.

В норме фасция является эластичной, рыхлой и влажной. Сосуды и нервы проходят через ее слои свободно, перенося кровь и лимфу, а мышцы и органы не испытывают давления. Фасция весит треть всего веса тела. Верхний слой фасции напоминает костюм Человека-паука, соединяя стопы с макушкой тела через мышечно-фасциальные цепи.

Без регулярного растяжения и самомассажа фасции становятся менее эластичными, слипаются между собой и окружающими тканями. Это приводит к нарушению питания мышц и органов, застою лимфы, накоплению токсинов и, в конечном итоге, к болям, отекам, ограничению движений и даже к физическим изменениям, таким как морщины, синяки и мешки под глазами.

Как отмечал Томас Майерс, известный мануальный терапевт, "у вас нет шестисот мышц — у вас есть одна мышца, разделенная и упакованная в разные карманы фасции".

Все мы можем обнаружить у себя уплотненные и болезненные участки, называемые "триггерными точками". Это утолщенные, склеенные фасции с зажатыми внутри сосудами и нервами, поэтому они болезненны. Это те зоны, где фасции утрачивают свою эластичность и могут вызывать болевые ощущения.

Подобные изменения, связанные с отсутствием регулярного расслабления, растяжки и самомассажа, могут привести к различным заболеваниям внутренних органов, позвоночника и суставов, а также к лишнему весу.

Регулярные расслабляющие и растягивающие практики поддерживают эластичность и влажность фасций, обеспечивая свободное скольжение и питание органов.