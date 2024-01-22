Против морщин и отеков: ключевые нормы массажа для лица

От морщин и отеков: важные правила массажа лица

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Массаж лица представляет собой одну из наиболее эффективных процедур, способных улучшить цвет лица, уменьшить отеки, разгладить морщины и избавить кожу от следов акне и постакне. Кристина Сенатова, ведущий косметолог-эстетист салона Face Class, делится важными правилами проведения массажа как в домашних условиях, так и в салоне, чтобы достичь немедленных результатов, не нанося вред коже.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Массаж лица, становящийся все более популярным направлением в косметологии, имеет ряд преимуществ:

Снимает отечность лица

Улучшает цвет кожи и выравнивает тон

Разглаживает морщины

Избавляет кожу от следов акне и постакне

Моделирует и подтягивает контур и овал лица

Действует как своеобразный пилинг

Эту процедуру можно проводить как в профессиональном салоне, так и дома, следуя определенным правилам, чтобы достичь желаемых результатов и избежать повреждения нежных тканей кожи.

Противопоказания для домашнего массажа включают онкологические заболевания, заболевания сердца и щитовидной железы, высокое артериальное давление, герпес, открытые ранки на лице, высыпания (экзема, аллергическая сыпь), грибковые инфекции и чувствительную кожу. В этих случаях важно, чтобы уход и методы массажа подбирал специалист, чтобы избежать ухудшения состояния кожи.

Важные правила массажа лица включают проведение процедуры в вечернее время, предварительную очистку кожи, постепенное увеличение времени массажа до получаса, регулярное выполнение процедуры для достижения видимых результатов, использование нежирных некомедогенных масел, выполнение массажа только по массажным линиям, избегание излишнего растягивания и давления на кожу, и совместное использование массажа с качественным домашним уходом для улучшения состояния кожи.