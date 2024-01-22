Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Guardian: учёные предупредили о "зомби-вирусах" из Сибири
Донецк, Горловка и Ясиноватский район попали под обстрел ВСУ
Минстрой: жилищные условия россиян улучшились благодаря "вторичке"
Нейробиолог Давлетбаева объяснила, почему людям нравится запах цветов
Жителя Алтайского края задержан при попытке совершить теракт в Барнауле
Названы причины, по которым вы должны использовать фитбол на тренировках
Ветеринар Сиротина предупредила об опасности химических реагентов для питомцев
Пушилин: при обстрелах ВСУ в ДНР за сутки погибли 28 человек
Кличко обвинил режим Зеленского в авторитаризме
Против морщин и отеков: ключевые нормы массажа для лица

От морщин и отеков: важные правила массажа лица

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Массаж лица представляет собой одну из наиболее эффективных процедур, способных улучшить цвет лица, уменьшить отеки, разгладить морщины и избавить кожу от следов акне и постакне. Кристина Сенатова, ведущий косметолог-эстетист салона Face Class, делится важными правилами проведения массажа как в домашних условиях, так и в салоне, чтобы достичь немедленных результатов, не нанося вред коже.

От морщин и отеков: важные правила массажа лица
Фото: Нейросеть Шедеврум

Массаж лица, становящийся все более популярным направлением в косметологии, имеет ряд преимуществ:

  • Снимает отечность лица
  • Улучшает цвет кожи и выравнивает тон
  • Разглаживает морщины
  • Избавляет кожу от следов акне и постакне
  • Моделирует и подтягивает контур и овал лица
  • Действует как своеобразный пилинг

Эту процедуру можно проводить как в профессиональном салоне, так и дома, следуя определенным правилам, чтобы достичь желаемых результатов и избежать повреждения нежных тканей кожи.

Противопоказания для домашнего массажа включают онкологические заболевания, заболевания сердца и щитовидной железы, высокое артериальное давление, герпес, открытые ранки на лице, высыпания (экзема, аллергическая сыпь), грибковые инфекции и чувствительную кожу. В этих случаях важно, чтобы уход и методы массажа подбирал специалист, чтобы избежать ухудшения состояния кожи.

Важные правила массажа лица включают проведение процедуры в вечернее время, предварительную очистку кожи, постепенное увеличение времени массажа до получаса, регулярное выполнение процедуры для достижения видимых результатов, использование нежирных некомедогенных масел, выполнение массажа только по массажным линиям, избегание излишнего растягивания и давления на кожу, и совместное использование массажа с качественным домашним уходом для улучшения состояния кожи.

Популярное
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте

Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.

Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Луковая шелуха защитит от вредителей растений
Плодородность почвы для рассады вырастет в разы: добавьте в землю две ложки продукта, который мы выбрасываем
Лучший способ пикировки рассады без тонны пластиковых стаканчиков: его раскрыла ландшафтный архитектор
Эта дивная лиана укроет ваш забор сотнями белых цветов: она заменит привычный девичий виноград — не боится морозов и засухи
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Как открыть двери и капот автомобиля, если разрядился аккумулятор?
Не забудьте весной подкормить клубнику этими средствами, чтоб собирать ящиками урожай
Не забудьте весной подкормить клубнику этими средствами, чтоб собирать ящиками урожай
Последние материалы
Жителя Алтайского края задержан при попытке совершить теракт в Барнауле
Названы причины, по которым вы должны использовать фитбол на тренировках
Ветеринар Сиротина предупредила об опасности химических реагентов для питомцев
От морщин и отеков: важные правила массажа лица
Кличко обвинил режим Зеленского в авторитаризме
ХАМАС: "Мы доверяем России так же, как Израиль доверяет США"
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
Маск заявил, что не отдаст теперь свой голос за Байдена
Турция предупредила туристов о кражах в самолетах
Иммунолог Мальцева: для лечения холодовой аллергии используются противоаллергические антигистаминные препараты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников