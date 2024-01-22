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Вредные и бесполезные: топ-5 популярных процедур для лица, которые не работают

2:11
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Регулярные очистки, обновляющие пилинги и чудо-маски — мы готовы пойти на все, чтобы достичь красоты. Но стоит ли верить в эффективность популярных процедур? Рассмотрим, почему не все из них приносят ожидаемые результаты.

Вредные и бесполезные: топ-5 популярных процедур для лица, которые не работают
Фото: Нейросеть Шедеврум

1. Ручная чистка лица: Эта процедура не только бесполезна, но и опасна. Удаление черных точек, комедонов и прыщей во время чистки — это лишь временное решение видимых симптомов заболевания сальных желез. Но проблему следует лечить, а не устранять ее внешние признаки. Кроме того, ручная чистка травмирует кожу, распространяя микроорганизмы и вызывая повторные инфекции. Решением является не бесконтрольная чистка, а комплексное лечение.

2. Ультразвуковая чистка: Устранение шероховатостей и неровностей может привести к усилению деления клеток и гиперкератозу. Гладкость кожи обеспечивается синхронным процессом деления и удаления клеток, который не следует нарушать травмирующими процедурами.

3. Сужающие поры маски: Маски из глины могут придать коже свежий вид, но не решат проблему расширенных пор. Размер пор зависит от типа кожи, и ни одна маска не сможет сделать их меньше. Эффект маски сохраняется лишь на короткое время.

4. Пилинг: Глубокий пилинг не обеспечивает долговременный омолаживающий эффект. Удаляя клетки эпидермиса, он воздействует лишь на верхние слои кожи, не влияя на упругость, тонус мышц и структуру межклеточного вещества. Кожа обновляется, но не достигает долговременных изменений.

5. Аппаратные методики для разрушения жировых клеток: Процедуры, направленные на вывод воды из тканей, могут уменьшить отеки, но не разрушат жировые клетки. Активация бета-рецепторов может усилить активность альфа-рецепторов, ответственных за наполнение жировых клеток. Поэтому поддержание веса после таких процедур затруднительно.

Вместо временных решений важно обратить внимание на комплексное лечение, направленное на устранение причин и улучшение состояния кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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