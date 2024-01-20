Лучшие средства по уходу за кожей в холодное время года

Составлен перечень эффективных и проверенных средств для поддержания красоты в условиях минусовой температуры. Вот несколько из них:
Фото: Нейросеть Шедеврум
Омолаживающая сыворотка Dior CaptureTotale C. E. L.L. Energy, 30 мл, 10 500 р. С гиалуроновой кислотой в составе, эта сыворотка борется с морщинами и сухостью. Рекомендуется ежедневное применение для заметных результатов уже через неделю.
Лимитированная коллекция GlamGlow Lunar New Year, 4990 р. Маска с древесным углем, шестью видами кислот и глиной К-17 придает коже сияние и свежесть при еженедельном использовании.
Набор жидких помад Always On Lunar из коллекции Smashbox Cosmic Celebration, 2400 р. Эти помады обеспечивают идеальную форму губ, не скатываются и увлажняют благодаря маслам жожоба и абрикоса.
Набор влажных салфеток с мицеллярной водой "Ω-Cleanser", "Квартет здоровья", 2850 р. Деликатные салфетки с мицеллярной водой предоставляют быстрый способ удалить макияж или освежить кожу.
Рассыпчатая пудра Prisme Libre, Givenchy, 3180 р. Лимитированная версия знаменитой пудры от Givenchy в праздничной упаковке. Обеспечивает матовость и совершенство кожи.
Лимитированное издание крема DetO2x, Valmont, 90 мл, 43 400 р. Эффективный крем, способствующий обновлению кожи, выводит токсины и замедляет процесс старения.
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