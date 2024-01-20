Лучшие средства по уходу за кожей в холодное время года

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Топ бьюти-средств для ухода за лицом в морозы

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Составлен перечень эффективных и проверенных средств для поддержания красоты в условиях минусовой температуры. Вот несколько из них:

Топ бьюти-средств для ухода за лицом в морозы
Фото: Нейросеть Шедеврум
  • Омолаживающая сыворотка Dior CaptureTotale C. E. L.L. Energy, 30 мл, 10 500 р. С гиалуроновой кислотой в составе, эта сыворотка борется с морщинами и сухостью. Рекомендуется ежедневное применение для заметных результатов уже через неделю.
  • Лимитированная коллекция GlamGlow Lunar New Year, 4990 р. Маска с древесным углем, шестью видами кислот и глиной К-17 придает коже сияние и свежесть при еженедельном использовании.
  • Набор жидких помад Always On Lunar из коллекции Smashbox Cosmic Celebration, 2400 р. Эти помады обеспечивают идеальную форму губ, не скатываются и увлажняют благодаря маслам жожоба и абрикоса.
  • Набор влажных салфеток с мицеллярной водой "Ω-Cleanser", "Квартет здоровья", 2850 р. Деликатные салфетки с мицеллярной водой предоставляют быстрый способ удалить макияж или освежить кожу.
  • Рассыпчатая пудра Prisme Libre, Givenchy, 3180 р. Лимитированная версия знаменитой пудры от Givenchy в праздничной упаковке. Обеспечивает матовость и совершенство кожи.
  • Лимитированное издание крема DetO2x, Valmont, 90 мл, 43 400 р. Эффективный крем, способствующий обновлению кожи, выводит токсины и замедляет процесс старения.
  • Клеточный омолаживающий крем Absolute Luxe Ageless Cell Cream, Evercell Chaum, 26 400 р. Корейская новинка, стимулирующая обновление клеток, увлажняющая и придающая упругость коже.
  • Тканевая маска для лица "Глубокое увлажнение кожи" Stellary Skin Studio Hydrogen, 129 р. Эффективная маска для глубокого увлажнения кожи, обеспечивающая сияние и отдохнувший вид лица.
  • Аппарат микротоковой терапии MIO2, 11 890 р. Маленький аппарат для домашнего использования с микротоками и массажем гуаша для улучшения цвета лица и упругости кожи.
  • Крем для рук "Карите", красочная коллекция, L'Occitane, 150 мл, 1950 р. Надежный крем для рук, обеспечивающий защиту, питание и бархатистость кожи.
  • Эксфолиант-мусс Scrub&Detox, Filorga, 2500 р. Крем для глубокого очищения кожи с активированным углем для быстрой процедуры ухода.
  • Гидрогелевые патчи под глаза Mary Kay, 2700 р. Патчи для скрытия следов усталости и недосыпа, поддерживая свежий взгляд после всей ночи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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