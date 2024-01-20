Лицо подверглось воздействию морозного ветра: 6 советов для таких случаев

Обветрилось лицо: 6 лайфхаков на этот случай

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимние прогулки приносят свежий воздух и румянец, но часто оставляют кожу обветренной и подверженной сухости. Вот несколько лайфхаков, которые помогут справиться с этим:

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Умывание теплой водой: Вместо агрессивных средств, лучше воздержаться от суперчистки и пилингов. Просто умывайся теплой водой, избегая распаривания кожи.

Питательные и увлажняющие кремы: Откажись от средств с салициловой кислотой и предпочитай косметику с маслами, такими как оливковое, миндальное или жожоба. Масла можно использовать и в чистом виде. Регулярное применение увлажняющего крема способствует быстрому восстановлению кожи.

Отказ от макияжа: Пока кожа подвержена воздействию холодного ветра, лучше избегать макияжа. Если необходимо, используй увлажняющую маску, крем, увлажняющий праймер и легкую текстуру, такую как ВВ или кушон. Избегайте использования пудры, чтобы не подчеркнуть шелушения.

Успокаивающие и увлажняющие маски: Регулярное применение масок поможет восстановить кожу. Выбор между кремовыми и тканевыми масками зависит от предпочтений.

Витамин Е: Добавь витамин Е, доступный в аптеках, в свою уходовую рутину. Можно принимать в капсулах или наносить в жидком виде на поврежденные участки кожи.

Пауза перед выходом: Наноси крем и подожди 20-30 минут, чтобы он полностью впитался, прежде чем выходить на улицу.