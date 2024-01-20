Британские дерматологи поделились советами по правильному способу вытирания лица

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Без полотенца: британские дерматологи рассказали, как вытирать лицо

1:15
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Американский портал красоты Into the Gloss представил мнение о том, что использование полотенца для вытирания лица может быть не только не гигиеничным, но и потенциально опасным. Публикация авторов, предлагающих даже отказаться от вытирания кожи после умывания, вызвала активные обсуждения в сети. Британские врачи также прокомментировали этот пост, утверждая, что нет необходимости чрезмерно беспокоиться о воздействии полотенца, предложив вместе с тем альтернативные варианты.

Без полотенца: британские дерматологи рассказали, как вытирать лицо
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Существует распространенное убеждение, что полотенце может переносить бактерии и вызывать воспаления, а также содержать частицы грязи, которые могут забивать поры, и это мнение поддерживается многими дерматологами.

Врачи из Великобритании также советуют избегать использования полотенца в случае наличия серьезных воспалений на коже, так как это может усугубить ситуацию.

Они подчеркнули, что не всегда необходимо отказываться от полотенца после умывания. Хотя на коже всегда присутствуют бактерии, они не представляют опасности. Главное — избегать общего использования полотенец с другими людьми. Британские дерматологи рекомендуют промакивать кожу после умывания с использованием сухих одноразовых полотенец или салфеток.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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