Ночные кремы: эффективные ингредиенты для восстановления кожи

Читаем этикетки: какой состав должен быть у эффективного ночного крема

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Ночной крем — незаменимый помощник в уходе. Во время сна он способствует восстановлению кожи после дневного стресса, придавая ей увлажнение и сияние. Однако эффективность ночных кремов зависит от присутствия в их составе активных ингредиентов. Рассмотрим, какие компоненты должны входить в состав хорошего ночного крема для максимального эффекта.

Фото: https://pictusgoods.com/products/geranium-orange-blossom-face-cream

Гиалуроновая кислота

Ночью гиалуроновая кислота помогает восполнить утраченную влагу за день и стимулирует производство коллагена во время сна, инициируя процесс омоложения. Крем с этим ингредиентом не только предотвращает сухость кожи, но и разглаживает морщины, а также предотвращает их образование, компенсируя дефицит гиалуроновой кислоты, который возникает из-за воздействия ультрафиолета и синего света днем.

Витамин С

Дерматологи признают витамин С одним из самых мощных антиоксидантов. Ночью его можно использовать в креме, так как дневное воздействие солнца разрушает его и может вызвать раздражение. Крем с витамином С восстанавливает кожу, разглаживает рельеф, устраняет следы постакне и пигментные пятна, а также сокращает морщины.

Фруктовые и альфа-гидрокислоты

Молочная, яблочная, гликолевая и виноградная кислоты идеальны для молодой кожи. Они поглощают загрязнения и отмершие клетки, очищают верхний слой эпидермиса, выравнивая тон кожи, а также уменьшают следы постакне и шрамы. Крем с фруктовыми кислотами тонизирует и увлажняет, придавая коже чистоту и сияние.

Пептиды

Пептиды или аминокислоты проникают в глубокие слои кожи во время сна, стимулируя выработку коллагена и придавая коже плотность и упругость. Нанесение крема с пептидами поверх сыворотки повышает их эффективность.

Ниацинамид

Витамин В3 или ниацинамид решает множество проблем с кожей — борется с акне, морщинами, воспалениями, пигментными пятнами и раздражением. Ночной крем с ниацинамидом помогает клеткам обновляться, повышает упругость кожи и восстанавливает здоровый цвет лица.

Ретинол

Крем с ретинолом наносится только на ночь, так как дневной свет может разрушить его и вызвать аллергическую реакцию. Ночью ретинол запускает процесс обновления кожи, восстанавливает защитный барьер, борется с фотостарением и выравнивает тон. После применения ретинола днем следует использовать крем с SPF для дополнительной защиты.