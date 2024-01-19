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Интенсивный уход: лучшие продукты с авокадо для максимального увлажнения

Максимальное увлажнение: топ средств с авокадо

2:03
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Зимой особенно важно обеспечивать коже достаточное питание и увлажнение, предотвращая сухость и шелушение. Продукты с авокадо идеально подходят для этой задачи, предлагая комплексный уход даже в самые суровые морозы. Вот лучшие средства с маслом авокадо, которые бережно заботятся о коже в холодное время года:

Максимальное увлажнение: топ средств с авокадо
Фото: nuevamujer.com

Крем для лица Holy Land Avocado Cream, 3 170 р.

Разработанный специально для сухой и чувствительной кожи, этот крем с маслом авокадо восстанавливает и укрепляет защитный барьер, обеспечивает максимальное питание и эффективно борется с ощущением сухости в период отопительного сезона.


Ночная маска Origins Drink me up intensive, 1020 р.

Эта маска активно работает в течение ночи, возвращая сияние и увлажненность пересушенной коже благодаря авокадо и ледниковой альпийской воде. За ночь маска восстанавливает защитный барьер, выравнивает тон и глубоко питает, идеально подходя для зимнего ухода.

Маска Kiehl's Avocado Nourishing Hydration Mask, 1 950 р.

Кремовая маска нежно ухаживает за кожей, обогащая ее питательными элементами масел авокадо и примулы вечерней. Идеальный вариант для ухода утром перед важным событием или после прогулки на морозе.

Крем для лица Frudia Avocado Relief Cream, 1 640 р.

Подходит для кожи с признаками старения, этот крем с маслом авокадо разглаживает морщинки, тонизирует и делает кожу более упругой за счет керамидов и антиоксидантов, обеспечивая ей необходимое питание.

Питательный крем для кожи вокруг глаз Revolution Avocado Eye Cream, 790 р.

Зимой кожа вокруг глаз подвергается сильному обезвоживанию, что может привести к образованию мимических морщин. Крем для век с маслом авокадо питает и восстанавливает эту чувствительную область, помогая сохранить ее увлажненной и здоровой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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