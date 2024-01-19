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Для увлажнения и питания в холодный сезон: лучшие масла для лица зимой

Для восстановления и питания: топ масел для лица, которые пригодятся зимой

2:32
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В холодное время года, особенно в период отопительного сезона, кожа требует особого ухода и насыщения. Однако глубоко увлажняющие кремы не всегда справляются с этой задачей, иногда оставаясь слишком маслянистыми и забивающими поры.

Для восстановления и питания: топ масел для лица, которые пригодятся зимой
Фото: архив

На рынке представлено множество питательных масел, подходящих для различных типов кожи и идеальных для применения в холодное время года. Ниже представлены те, которые действительно эффективны и способны восстановить защитный барьер всего за несколько применений.

  • Масло для лица Clarins Orchidee Bleue, 3 250 р.

Это нежное масло глубоко питает и восстанавливает сухую и поврежденную кожу, эффективно борется с высыпаниями и морщинами. Масла пачули и лесного ореха проникают в глубокие слои эпидермиса, обеспечивая укрепление изнутри, и быстро впитываются, не забивая поры.

  • Дневной пробуждающий концентрат Kiehl's Daily Reviving Concentrate, 2 290 р.

Дневной концентрат с маслами таману, подсолнечника и корня имбиря помогает пробудить кожу, интенсивно питает в течение дня, защищает от воздействия окружающей среды и придает коже сияние. Подходит для нормальной и сухой кожи.

  • Масло для лица с витамином и куркумой Sunday Riley CEO Glow, 2 890 р.

Это универсальное масло с витамином C и куркумой тонизирует, восстанавливает сияние и цвет лица, а также эффективно питает в течение дня. Подходит для сухой и чувствительной кожи.

  • Масло-комфорт для лица L'Occitane "Карите", 3 300 р.

Нежное масло с маслами карите и марулы легко впитывается, увлажняет и восстанавливает, спасая от шелушения и сухости. Можно использовать утром и вечером, эффективно в любое время суток.

  • Органическое масло семян чиа для лица The Ordinary, 650 р.

Мощное антивозрастное масло с органическими семенами чиа разглаживает морщинки, возвращает упругость и эластичность. Специально подходит обладательницам обезвоженной или сухой кожи.

  • Ночное детокс-масло Caudalie Vine[Activ], 2 400 р.

Это масло работает в течение ночи, помогая освободить кожу от токсинов, интенсивно питает и восстанавливает защитный барьер благодаря содержанию Омега-6 и витамина Е. Утром кожа становится гладкой и излучает свежесть.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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