Борьба с акне и розацеа: зачем использовать азелаиновую кислоту в уходе за кожей

Наверняка вам известна азелаиновая кислота, встречающаяся в продуктах для ухода за проблемной, жирной кожей и борьбы с акне. Эта кислота считается наиболее безопасной, не вызывая раздражения, и проявляет эффективность в борьбе с акне и розацеа благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Ее способность проникать в глубокие слои кожи способствует внутреннему восстановлению.
Эффективность азелаиновой кислоты
Азелаиновая кислота проявляет антибактериальное и защитное действие, борясь с акне и угревой сыпью. Она улучшает состояние эпидермиса, регулирует работу сальных желез и растворяет бактерии. Кроме того, кислота предотвращает появление комедонов, регулирует влажность кожи и эффективно борется с пигментацией, выравнивая тон.
Азелаиновая кислота помогает справиться с раздражением, ускоряет заживление следов постакне и обогащает клетки кислородом, способствуя быстрому восстановлению защитного барьера. Ее использование не имеет противопоказаний, даже для беременных.
Способы применения
При использовании продуктов с азелаиновой кислотой рекомендуется временно отказаться от скрабов и пилингов, так как они могут глубоко очищать кожу. Избегайте также использования других кислот. Важно использовать крем с SPF, так как кожа становится более уязвимой к солнечным лучам после применения кислот.
Рекомендации по концентрации
Для эффективного лечения акне и других проблем достаточно 15% концентрации азелаиновой кислоты.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.