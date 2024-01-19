Борьба с акне и розацеа: зачем использовать азелаиновую кислоту в уходе за кожей

Против акне и розацеа: для чего нужна азелаиновая кислота в косметике

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наверняка вам известна азелаиновая кислота, встречающаяся в продуктах для ухода за проблемной, жирной кожей и борьбы с акне. Эта кислота считается наиболее безопасной, не вызывая раздражения, и проявляет эффективность в борьбе с акне и розацеа благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Ее способность проникать в глубокие слои кожи способствует внутреннему восстановлению.

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Эффективность азелаиновой кислоты

Азелаиновая кислота проявляет антибактериальное и защитное действие, борясь с акне и угревой сыпью. Она улучшает состояние эпидермиса, регулирует работу сальных желез и растворяет бактерии. Кроме того, кислота предотвращает появление комедонов, регулирует влажность кожи и эффективно борется с пигментацией, выравнивая тон.

Азелаиновая кислота помогает справиться с раздражением, ускоряет заживление следов постакне и обогащает клетки кислородом, способствуя быстрому восстановлению защитного барьера. Ее использование не имеет противопоказаний, даже для беременных.

Способы применения

При использовании продуктов с азелаиновой кислотой рекомендуется временно отказаться от скрабов и пилингов, так как они могут глубоко очищать кожу. Избегайте также использования других кислот. Важно использовать крем с SPF, так как кожа становится более уязвимой к солнечным лучам после применения кислот.

Рекомендации по концентрации

Для эффективного лечения акне и других проблем достаточно 15% концентрации азелаиновой кислоты.