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Топ-рейтинг очищающих масок с углем

Вместо глиняных: топ очищающих масок с углем

1:55
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Маски с глиной часто обладают свойством высушивать кожу и лишать ее влаги, что делает их неидеальными для всех типов кожи. Если вы стремитесь к глубокому очищению, избавлению от жирного блеска и воспалений, рекомендуется обратить внимание на маски с древесным углем — более мягкие, но также эффективные, как и глиняные. Вот некоторые из лучших вариантов:

Вместо глиняных: топ очищающих масок с углем
Фото: https://miro.medium.com/
  1. Маска для лица Origins Clear Improvement, 2 550 р. Эта маска с бамбуковым углем не только эффективно выводит токсины и очищает кожу, но также обогащает ее благодаря содержанию меда. Результат — отсутствие покраснений и сияющая кожа.
  2. Маска с углем Dermalogica Charcoal Rescue Mask, 4 450 р. Предназначенная для жирной и проблемной кожи, эта маска с углем регулирует выделение себума, очищает поры, а также обладает противовоспалительным эффектом за счет содержания серы и ниацинамида. Комплекс кислот способствует обновлению кожи.
  3. Маска SKINLITE Deep Purifying Mask, 191 р. Пузырьковая маска с древесным углем, предпочтительная Настей Ивлеевой, абсорбирует омертвевшие клетки, выравнивает тон кожи и обеспечивает ей свежесть.
  4. Очищающая поры маска с углем Yves Rocher, 950 р. Содержащая салициловую кислоту и уголь, эта маска устраняет жирный блеск, уменьшает воспаления и выравнивает текстуру кожи, делая ее гладкой и чистой.
  5. Очищающая маска Peter Thomas Roth Irish Moor Mud Purifying Black Mask, 2 999 р. Обладающая детокс-эффектом, эта маска с черным ирландским болотом, водорослями хиджики, вулканическим пеплом и активированным углем глубоко очищает кожу, выводит токсины и восстанавливает ее структуру изнутри.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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