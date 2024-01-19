Что представляет собой дарсонваль: эффективность процедуры для ухода за волосами и кожей лица

Что такое дарсонваль: эффективность процедуры для волос и лица

Юлия Галлямова, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального образования, Член Европейской Академии дерматовенерологии, поделилась своим опытом и знаниями о дарсонвале — аппарате переменного тока. Дарсонваль, изначально созданный физиологом Жаком Арсеном Д'Арсонвалем в XIX веке, представляет собой многофункциональный прибор для физиотерапии и косметических процедур.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Дарсонвализация — это эффективный метод реабилитации при различных заболеваниях. Аппарат использует импульсный переменный ток, расширяя кровеносные сосуды, улучшая кровообращение и обеспечивая лучшее питание тканей кожи и волос. Хотя ранее дарсонваль применяли в медицинских учреждениях, с течением времени он стал доступен для использования в домашних условиях, позволяя каждому стать своим косметологом.

В области ухода за волосами, дарсонваль проявляет свою эффективность благодаря оксиду озота, который расширяет сосуды, улучшая микроциркуляцию и продлевая фазу роста волоса. Применение дарсонваля рекомендуется при различных диагнозах выпадения волос, дополняя основное лечение. Кроме того, он стимулирует рост волос, уменьшает себорею и нормализует салоотделение кожи головы.

На Всемирном конгрессе по исследованию волос в 2019 году в Барселоне обсуждалась методика использования дарсонваля для роста волос. Рекомендуется проводить пятиминутные сеансы с использованием дарсонваль-расчески через день.

Дарсонваль также применяется для лица, где его свойства позволяют лечить угревую болезнь. Аппарат обладает способностью рассасывать воспалительные элементы благодаря озону, что делает его эффективным в руках опытных косметологов. Он также отлично подсушивает кожу, что полезно при себорее, и улучшает микроциркуляцию, помогая избавиться от постакне.

В области косметологии, дарсонваль часто используется после чистки лица, успокаивая кожу и ускоряя ее восстановление. Процедура подходит для обладательниц жирной кожи с проблемами акне и возможным появлением воспалительных элементов. Для домашнего использования аппарат оборудован несколькими наконечниками, в том числе каплевидным.