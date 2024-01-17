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От дыхательных упражнений до гипноза: шесть экстравагантных методов для снижения веса

В борьбе за идеальную фигуру: шесть экстремальных методов похудения

1:50
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Когда дело касается похудения, некоторые люди готовы на самые экстремальные меры, даже если это требует сна в пленке или поедания мыла. Диетологи HerBeauty. co называют шесть самых странных методов, которые используют люди в борьбе с лишним весом.

В борьбе за идеальную фигуру: шесть экстремальных методов похудения
Фото: https://www.bhf.org.uk is licensed under https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/nutrition/how-to-start-eating-more-healthily
  1. Активное дыхание: Рёсуке Мики из Японии предложил уникальный метод похудения через систему дыхательных упражнений. Он утверждает, что этот простой подход помогает сжигать калории и улучшает общее самочувствие.
  2. Поедание мыла: Некоторые стремятся похудеть, употребляя специальное мыло с морскими водорослями. Этот необычный метод предполагает, что оно способно бороться с жиром, что, конечно, вызывает сомнения среди экспертов.
  3. Детское питание: Одним из странных способов сбросить вес является потребление детского питания. Несмотря на его богатство витаминами, эксперты предостерегают, что взрослому организму может не хватить необходимых питательных веществ.
  4. Спать больше: Удивительно, но недостаток сна может привести к набору веса. Новый подход к похудению включает в себя не уменьшение приема пищи, а, наоборот, увеличение продолжительности сна для улучшения общего состояния организма.
  5. Пластиковая упаковка: Этот способ потери веса предлагает обертывание тела в пищевую пленку. Благодаря такому методу, происходит значительная потеря воды через пот, что, в свою очередь, должно привести к быстрой утрате веса.
  6. Гипноз: Гипноз используется не только для решения проблем с вредными привычками, но также как метод похудения. Это позволяет изменить поведение и вести более здоровый образ жизни.

Необычные, но эффективные — эти методы похудения вызывают смешанные реакции, и каждый человек решает, стоит ли пробовать их в своей борьбе с лишним весом.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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