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Как расшифровать аббревиатуру на шинах: это сильно упростит выбор

Водителям рассказали, как расшифровать важную аббревиатуру на шинах

2:38
Моя семья

При покупке новой резины проблем обычно не возникает, но при выборе бывших в употреблении шин важно избежать попадания на старые или некачественные покрышки, которые давно пора было вывести из обращения, даже если они просто лежали несколько лет. В этом вопросе весьма полезна аббревиатура из трех букв — DOT. Но что означает этот DOT?

Водителям рассказали, как расшифровать важную аббревиатуру на шинах
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Одной из ключевых маркировок на автомобильной шине является номер DOT. На первый взгляд этот набор букв и цифр может показаться загадочным, но на самом деле он содержит обширную информацию о каждой конкретной шине. Этот код включает в себя всё - от бренда и завода-изготовителя до даты выпуска и номера партии.

Из него можно извлечь множество важных данных. Исходно DOT-код использовался для маркировки шин по требованию Министерства транспорта США, но позже стал обязательным стандартом. Любой водитель, глядя на шину, может расшифровать этот код и получить много полезной информации. Обычно DOT-номер находится на боковой стороне шины, чуть выше обода.

Как расшифровать DOT-код? В этом коде, как уже упоминалось, указываются бренд-изготовитель, страна производства, тип, размер, дополнительные характеристики и дата выпуска. Общее количество символов в коде — 12 букв и цифр. Расшифровка довольно проста. Для этого можно воспользоваться специализированными программами или мобильными приложениями, которые доступны бесплатно в интернете.

Давайте взглянем на конкретный DOT-код с шины: 22 CD 07 RX 30 20.

Первые два символа (22) обозначают производителя и код завода-изготовителя. В данном случае это Michelin, LLC MICHELIN RUSSIAN TYRE MANUFACTURING CO.; шина произведена в России, в Московской области, в городе Орехово-Зуево. Вторая пара символов (CD) содержит код размера и конструкции шины, в данном случае — 175/65 R14.

Символы 07RX — это индекс, используемый заводом-производителем для маркировки модели и партии шины.

Последние четыре цифры содержат информацию о неделе и годе производства шины. В данном примере — 30-я неделя 2020 года. Таким образом, расшифровать DOT-код любой шины можно буквально за пару минут. Вам нужно просто сфотографировать маркировку или ввести ее в специальное поле вручную. При правильном вводе программа раскроет перед вами всю информацию о данной шине.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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