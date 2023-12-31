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Историк моды Васильев дал рекомендации по выбору наряда на Новый год

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Историк моды Александр Васильев в интервью РИА Новости поделился своими рекомендациями по выбору наряда для встречи Нового года.

Историк моды Васильев дал рекомендации по выбору наряда на Новый год
Фото: https://www.sydneychristmaspartycruises.com.au/ by Jill Wellington is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Он советует отдавать предпочтение тканям с отражающим свет эффектом, таким как парча, люрекс, блестки и бисер. Важно подбирать оттенки, соответствующие индивидуальной цветовой гамме каждого человека, учитывая цвет глаз, волос и кожи.

Васильев подчеркнул, что голубоглазым блондинкам не рекомендуется носить красный цвет, так как он может подчеркнуть капилляры на коже. Он также посоветовал соотносить цвета с глазами, предпочитая зеленоватые, голубоватые, синеватые, сероватые оттенки для голубых глаз, а для карих глаз — другие цветовые решения.

Историк моды обратил внимание не только на цвет, но и на удобство платья, особенно учитывая длительное пребывание за столом во время новогоднего празднования. Он рекомендует избегать облегающей одежды, чтобы не создавать дискомфорта после ужина.

Васильев также поощрил обращение к секонд-хенду при выборе наряда, особенно если нет возможности найти подходящее платье в гардеробе или магазине.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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