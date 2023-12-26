Дизайнер интерьера: опасны ароматические свечи с ненатуральными компонентами в составе

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Дизайнер интерьера Анастасия Зуева рассказала Pravda.Ru, какие ароматические свечи лучше использовать дома и как составить из них красивые новогодние композиции.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

"Свечи лучше брать натуральные. Есть натуральный воск, а есть с добавлением различных таких ненатуральных запахов. Поэтому я бы обращала внимание больше на натуральный состав. Есть, например, медовые свечи, они из натурального воска. Свечи даже по запаху можно отличить. Поэтому я бы обращала внимание на состав", — советует эксперт Pravda. Ru.

С помощью такого декора, как свечи, можно придумать интересные праздничные композиции, которые подчеркнут новогоднее настроение и создадут приятную атмосферу, говорит Анастасия Зуева.

"На стол поставить какой-нибудь новогодний венок и сделать такую композицию из свечей. Для новогоднего венка можно взять белые свечи, пусть они будут разной высоты, так композиция будет даже более гармонично смотреться. Свечи в центре разной высоты, лучше взять какие-нибудь побольше в диаметре, и вокруг них можно сделать вот такие еловые веточки", — даёт урок интерьерной грамотности наша собеседница.

Свечными композициями дизайнер советует украсить и другие предметы домашнего интерьера.

"Можно на подоконнике оформить такую же композицию. Свечи, какие-то веточки еловые, можно какие-то другие еще атрибуты добавить, например, шарики. Свечи отдельно и свечи в какой-то новогодней композиции будут смотреться более целостно. И я всё-таки за комплексный подход, лучше какие-то новогодние композиции либо на новогоднем столе, либо на подоконнике можно, либо это могут быть какие-то полочки в комнате, на которые также можно разместить эти композиции", — рекомендует специалист.

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