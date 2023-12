Your browser does not support the audio element.

Одежда – это выражение нашей индивидуальности, способность повлиять на первое впечатление и молчаливое выражение внутреннего мира. Известно, что цвета, которые мы выбираем для нашего образа, несут в себе определенный смысл и могут говорить о нас гораздо больше, чем мы можем предположить. Давайте вместе с HerBeauty.co заглянем в цветовую палитру одежды и разберём, что она может рассказать о человеке.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Valeri Pizhanski is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0.