Психолог дал советы, как провести 1 января

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Кандидат психологических наук, профессор Александр Пузырёв рекомендует посвятить первый день нового года отдыху.

Фото: Ассоциация Туроператоров России

Первое января, считает эксперт Pravda.Ru -день особенный. Это хорошая возможность просто отдохнуть, ничего не делать. Если, конечно, работа не связана с графиком и нужно быть на службе.

"Русская поговорка "Делу время, потехе — час" есть. История указывает, что она, на самом деле, по-другому звучала: "Делу время и потехе час". То есть дело и потеха воспринимались как равноценные. Поэтому только в деле быть — это сумасшествие. Надо отдавать время и тому, и другому", — даёт любопытный ответ психолог.

1 января нужно проводить с семьёй, уверен спикер нашего издания. А что вместе делать- это уже близкие люди решают сами.

"Можно отоспаться тем, кто работает с утра до ночи и без ночи иногда. Просто выспаться. Идеально, конечно, если лес рядом, то на лыжах. Сначала позавтракать, а потом — на лыжи. Только с семьей. Я других вариантов вообще не вижу", — советует Александр Пузырёв.

Психологи говорят, что первое января — самый идеальный день, чтобы начать жизнь с чистого листа. Чтобы планы не остались планами, начать их исполнение нужно уже в первый день наступившего года.

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