Психолог Потёмкина считает, что доброта у детей должна быть осмысленной

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Как научить ребёнка доброте и надо ли безоговорочно поддерживать всех окружающих — вопросы, на которые в беседе с Pravda. ru ответила системный семейный психолог Центра семейной психологии Татьяна Потёмкина.

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Потакание или безоговорочную поддержку всех окружающих психологи считают неверным подходом в "уроках" доброты.

"Мы говорим о бытовой доброте, о сострадании. Понимание того, как твои действия влияют на другого человека и осмысление того, что я здесь делаю, это уместно, это возможно, наверное, в этом заключается принцип развития доброты. То есть больше осознание в своих поступках того, как твои действия влияют на окружающих", — высказала своё мнение эксперт.

Учить ребенка доброте лучше не в теории, а на практике. Например, вовлекать в помощь нуждающимся людям или близким.

"Очень хорошо для некоторых детей, особенно подростков, когда у них есть возможность поработать волонтерами в детских домах, в больницах… Это такая редкая деятельность. А когда можно помочь своей собственной бабушке, своей собственной сестре, своей собственной маме, своему собственному папе, а уж тем более, когда кто-то находится в уязвимом положении, когда кто-то болеет или какие-то неприятности в семье, то можно объяснять, что сейчас действительно мама болеет или сестренка болеет, наша задача поддержать и помочь", — считает психолог.

Чтобы доброта не воспринималась детьми как проявление слабости, Потёмкина советует объяснять ребёнку, что люди получают удовольствие и радость от помощи другим.