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В России могут появиться комнаты для кормления малышей в общественных местах

1:59
Моя семья

Эксперт Pravda. ru, главный врач московской городской клинической больницы им. В. В. Виноградова, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова считает, что воплощение инициативы в жизнь даст возможность родителям с маленькими детьми комфортно проводить время в социуме.

В России могут появиться комнаты для кормления малышей в общественных местах
Фото: Инстаграм

"Раньше каким образом? Детей, как правило, отставляют кому-то. Няням. Хорошо, если няня есть. Но, не у всех же эти няни есть. Поэтому сейчас молодежь хочет жить комфортно, хотят посещать общественные места, в том числе и кафе, какие-то рестораны, храмы и так далее. И они, как правило, это делают со своими детишками. И было бы очень хорошо, если бы в общественных местах организована такая комната — комната матери и дитя. Необязательно эту комнату называть комнатой для кормления детей, а комната мать и дитя, где конкретно в регламенте работы этой комнаты была бы возможность у этой мамы и покормить ребеночка, и перепеленать, подмыть его и так далее", — говорит Шарапова.

Разработчики предложения предлагают ввести для таких комнат единые санитарно-эпидемиологические требования. По мнению собеседницы нашего издания, важно сделать их и достаточно просторными. К примеру, в Москве, подобными комфортными для мамы и малыша помещениями оборудованы столичные парки.

"Главное, комната должна быть не меньше 7 метров. Это минимум. Мы делали такие расчеты, мы смотрели, какая примерно должна быть комната, чтобы женщина имела возможность провести там определенный период времени, чтобы это была раковина для ребеночка, чтобы была возможность сходить женщине самой в туалет. И, конечно, небольшая комната с креслом, где бы она могла покормить ребеночка. Регламент этих комнат разработан", — утверждает доктор.

 

 

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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