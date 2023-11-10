Леггинсы считаются неотъемлемой частью гардероба каждой женщины, однако существует несколько распространённых ошибок, которых следует избегать при их выборе. Эксперты HerBeauty.co называют основные недочёты, которые могут возникнуть при ношении этого удобного и практичного элемента одежды.
При выборе дешёвых вариантов леггинсов стоит помнить, что маленькая цена часто соответствует низкому качеству. Такие леггинсы могут просвечивать, особенно если они белого цвета.
Модель блестящих леггинсов, популярная в 2000-х годах, сегодня считается устаревшей. Они могут выглядеть нелепо, придавать объем там, где этого не нужно. Вместо этого рекомендуется выбирать плотные, матовые чёрные леггинсы.
Несмотря на комфорт, стоит отказаться от трусиков с видимыми краями под леггинсами. Выбирайте бесшовные модели, чтобы сделать ваш образ более изящным.
Леггинсы с низкой талией часто сползают и могут выглядеть несколько неуклюже. Модели с высокой талией, напротив, выглядят более привлекательно и универсально, особенно подходят для сочетания с короткими топами.
Этот стиль устарел и может создать нелепый эффект. Леггинсы лучше носить отдельно, чтобы сохранить стиль и элегантность вашего образа.
Белые леггинсы очень не практичны, так как на них легко видны загрязнения. Они также подчеркивают все недостатки фигуры и могут создать нежелательный эффект. А цветные леггинсы, имитирующие оттенок вашей кожи, могут создавать впечатление, что вы не носите брюки вовсе. Этого визуального эффекта лучше избегать.
Носите леггинсы с удовольствием, следуя этим советам, и ваш образ всегда будет безупречен.
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