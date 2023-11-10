Блестящая и тонкая ткань: 6 распространённых ошибок, которые допускают женщины при выборе леггинсов

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Леггинсы считаются неотъемлемой частью гардероба каждой женщины, однако существует несколько распространённых ошибок, которых следует избегать при их выборе. Эксперты HerBeauty.co называют основные недочёты, которые могут возникнуть при ношении этого удобного и практичного элемента одежды.

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Слишком тонкая ткань

При выборе дешёвых вариантов леггинсов стоит помнить, что маленькая цена часто соответствует низкому качеству. Такие леггинсы могут просвечивать, особенно если они белого цвета.

Блестящая ткань

Модель блестящих леггинсов, популярная в 2000-х годах, сегодня считается устаревшей. Они могут выглядеть нелепо, придавать объем там, где этого не нужно. Вместо этого рекомендуется выбирать плотные, матовые чёрные леггинсы.

Очертания белья

Несмотря на комфорт, стоит отказаться от трусиков с видимыми краями под леггинсами. Выбирайте бесшовные модели, чтобы сделать ваш образ более изящным.

Низкая талия

Леггинсы с низкой талией часто сползают и могут выглядеть несколько неуклюже. Модели с высокой талией, напротив, выглядят более привлекательно и универсально, особенно подходят для сочетания с короткими топами.

Использование вместо колготок под платьями

Этот стиль устарел и может создать нелепый эффект. Леггинсы лучше носить отдельно, чтобы сохранить стиль и элегантность вашего образа.

Белый и телесный цвет

Белые леггинсы очень не практичны, так как на них легко видны загрязнения. Они также подчеркивают все недостатки фигуры и могут создать нежелательный эффект. А цветные леггинсы, имитирующие оттенок вашей кожи, могут создавать впечатление, что вы не носите брюки вовсе. Этого визуального эффекта лучше избегать.

Носите леггинсы с удовольствием, следуя этим советам, и ваш образ всегда будет безупречен.

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